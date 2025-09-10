Fuerte seguidilla de disparos con 21 vainas servidas en Centenario: no hay denuncias ni personas heridas

Este martes, poco después de la medianoche, la tranquilidad del Barrio Vista Hermosa de Centenario se vio interrumpida por la seguidilla de disparos. La balacera suscitó la llegada inmediata de la Policía que patrullaba el sector, pero en el lugar solo encontraron vainas servidas , sin personas heridas, ni vecinos que denuncien el hecho.

"El personal andaba patrullando el barrio Vista Hermosa, cuando escuchan detonaciones de armas de fuego, se acercan a calles Cuba y Simón Bolívar, y no logran entrevistar a ninguna persona, porque nadie manifiesta ser víctima ", informó Luis Aguirre, jefe de la Comisaría 52, entrevistado por LMNeuquén .

En ese momento, se convocó al personal de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II y a la División Criminalística. "Se hace la inspección y se secuestran 21 vainas servidas calibre 9 mm sobre Cuba, estaban dispersas", indicó Aguirre.

balacera centenario vista hermosa

Los domos de seguridad se encuentran apostados a cuatro cuadras del hecho aproximadamente, por lo que no pudieron registrar el momento de los disparos. Por su parte, desde la Policía aseguraron que en el sector se están reforzando los patrullajes con personal de Comisaria 5, comisaria 49, comisaria 52 y Metropolitana.

Investigación sobre la balacera

Finalmente, el procedimiento terminó con el secuestro bajo custodia de la evidencia. En este hecho de violencia, remarcó que no hay ni denuncia, ni daño, solamente las vainas servidas. Además, de no denunciar, los vecinos tampoco brindaron datos al personal de la oficina de investigaciones que fueron convocados de oficio.

"Los vecinos no querían aportar información, saben que en ese sector ha pasado esto mismo, así que no quieren involucrarse", aseguró Aguirre. Incluso, destacó que ha sido foco de allanamientos solicitados por abuso de armas y lesionados a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

"En este lugar hay domicilios donde hemos allanado en reiteradas oportunidades, ya se han secuestrado municiones de diversos calibres, y armas de fuego", acotó el comisario. Respecto de la situación de los habitantes de los domicilios allanados, Aguirre refirió que están libertad, por lo cual se convocó a Investigaciones para constatar su situación actual.

ataque a tiros centenario

En cuanto a los motivos que desataron este hecho de violencia, Aguirre aseveró que en ese sector hay varias familias que tienen conflictos, por lo cual "estamos tratando de dilucidar si se agredieron entre ellos". Por su parte, indicó que consultaron a los hospitales tanto de Centenario como de Neuquén y no hubo registros de personas lesionadas con arma de fuego.

Balacera con un adolescente herido en Vista Hermosa

Uno de los hechos más recientes y resonantes en dicha zona, data del 16 de julio, cuando se registró un ataque a tiros con una víctima grave. Un joven de 16 años se encontraba junto a su hermano de 14 años en el frente de la casa. Al pasar dos personas en una moto, sin mediar palabra, el acompañante extrajo un arma de fuego y disparó en dirección a una vivienda del barrio Vista Hermosa.

Uno de los proyectiles impactó en el cuello de la adolescente, quien fue trasladada de urgencia al hospital Natalio Burd y en esas circunstancias, la Policía recibió el aviso. Luego, la víctima fue derivada al Castro Rendón por la gravedad de la herida. Actualmente, permanece internada en Centenario, en estado estable, a la espera de una cirugía de extracción programada para el próximo lunes 21 de julio, ya que el proyectil quedó alojado en su cuerpo.

En ese marco, se realizaron seis allanamientos por personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II – DSN, junto a efectivos de las Comisarías 5°, 52°, 49° y UESPO. Lograron secuestrar un revólver calibre 32, una pistola negra, 11 cartuchos calibre 32 y 1 cartucho calibre 22, además de elementos de gran interés para la causa.