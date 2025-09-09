Tremendo choque: borracho al volante perdió el control y quedó "incrustado" en un poste

Bomberos Voluntarios debieron rescatar al conductor de 20 años. Fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón por lesiones en los miembros inferiores.

Un grave accidente de tránsito ocurrió este lunes por la noche en el Casco Viejo de Centenario y pudo haber terminado en tragedia por un borracho al volante. Un Chevrolet Prisma Joy gris ingresó desde la Ruta 7 por la primera rotonda y, al tomar calle Antártida Argentina en dirección al Casco Viejo, perdió el control a gran velocidad .

Según detalló el jefe de Tránsito de Villa Obrera, Damián Jorquera, a LMNeuquén el desencadenante fue que el auto primero impactó con su lateral derecho contra un poste de alumbrado público, despistó y se incrustó en otro poste. El auto quedó prácticamente “enroscado” en la estructura.

El acceso al Casco Viejo permaneció cortado mientras trabajaban efectivos de la Comisaría Quinta y del área de Tránsito. En el lugar, bomberos desplazaron el automóvil hacia un costado, pero antes un operario del EPEN revisó que la zona no presentara riesgo eléctrico.

choque auto centenario (2)

Impactante choque de un borracho en Centenario

En el lugar quedaron bicicletas tiradas, que en un primer momento hicieron temer la participación de ciclistas, pero luego se confirmó que pertenecían a los propios ocupantes del auto, quienes regresaban del trabajo y se dirigían a llevar a los dos acompañantes en sus domicilios.

Jorquera indicó que la dinámica del accidente ocurrió cuando se dirigían por calle Antártida Argentina en sentido al Casco Viejo, de este a oeste: "tocan con el lateral derecho un poste de alumbrado público, pierden control y terminan incrustrándose en el siguiente poste del alumbrado".

En el Chevrolet viajaban tres jóvenes: el conductor de 20 años y dos acompañantes de 21 y 28 años. Producto del fuerte impacto, el conductor sufrió graves traumatismos, por lo que debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios y trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén.

choque auto centenario (3) Efectivos de la Comisaría Quinta y del área de Tránsito de Villa Obrera trabajaron en el choque protagonizado por un borracho al volante.

"En razón de las heridas, trasladaron a los tres hombres al hospital local, pero el conductor fue trasladado al hospital Castro Rendón por posibles fracturas de los miembros inferiores", aseguró Jorquera y agregó que los acompañantes después de ser atendidos en Centenario fueron dados de alta sin lesiones de gravedad.

Aunque en algunos casos donde hay personas hospitalizadas no se realiza, el comisario indicó que pudieron constatar que el chofer estaba alcoholizado: "al conductor logramos hacerle allá en Neuquén el control de alcoholemia y le dio 0,86 gramos de alcohol en sangre, por encima de lo permitido".

Un motociclista "voló" tras un choque contra un auto en la Ruta 7

El sábado 16 de agosto, pasadas las 11, un joven que circulaba a bordo de su moto 150 cc chocó contra el lateral de un auto Volkswagen Bora que era conducido por una mujer. El impacto ocurrió sobre la segunda rotonda de la ruta provincial y a la altura de su intersección con calle Ballester, por donde circulaba la conductora.

Aún no está claro cuál fue el motivo que desencadenó el accidente, pero todo parecería apuntar a un simple error humano; una distracción de algún conductor o la equivocación al no respetar la prioridad de paso.

Lo cierto es que, según testigos, el motociclista "voló", saliendo despedido y cayendo a poca distancia de su moto tras chocar contra el Bora. En tanto, la conductora sufrió un pequeño corte en la boca por el vidrio que se rompió de su auto. Los efectivos de Tránsito, además, la sometieron al control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.