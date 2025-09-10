Pánico en una escuela de Mendoza: la profesora que buscaba la estudiante armada sufrió una crisis

La docente se escondió en un aula mientras la estudiante de 14 años la buscaba. Durante 5 horas se llevó una negociación adelante para que entregue el arma.

La adolescente estuvo más de cinco horas atrincherada en una escuela de Mendoza

Una adolescente de 14 años llevó un arma a su escuela en la ciudad de la Paz en Mendoza y estuvo atrincherada durante 5 horas . Según revelaron, disparó en 3 ocasiones y no hay ningún herido.

Un medio local reveló que la menor no quiso entregar su arma y aseguró que no negociaría "hasta que entre la profesora Raquel" . Un testigo que se encontraba en el lugar reveló que la menor apuntó a uno de sus compañero tras un comentario ofensivo: "A vos te voy a matar".

Luego de los estruendos iniciales, la adolescente salió al pasillo en busca de una profesora de matemática llamada Raquel. Hasta el momento no se sabe si era para agredirla o buscar contención en ella.

Alumna con arma desde el aula

La docente buscada por la joven de 14 años fue alertada por un colega por este pedido y logró esconderse en una de las aulas, temerosa de las intenciones de la alumna. Mientras tanto, el resto de los estudiantes y docentes corrieron a resguardarse.

En este contexto, Raquel sufrió una fuerte crisis nerviosa que la dejó internada en el hospital de La Paz, donde permanece bajo observación.

Debido a que algunos estudiantes también sufrieron una crisis nerviosa, fueron asistidos por el comité de crisis en el lugar tras la evacuación que resultó exitosa. Sin embargo, según una testigo, los efectivos inicialmente se mantuvieron a distancia, en una esquina cercana, sin ingresar de inmediato al establecimiento.

Las sospechas sobre el ataque de la estudiante armada

Uno de los compañeros de la joven, Valentino, dijo que "sufría bullying" en diálogo con Canal 7 de Mendoza. Aseguró que se trata de una joven "muy callada y tímida" y "se ve que lo estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie".

"Es muy tranquila, todos son muy buenos y nunca se metieron en problemas", dijo Valentino. El medio Los Andes tomó la opinión de sus compañeros, quienes la describieron como una chica "muy tranquila, de poco hablar, no es peleadora, no tiene muchas amistades y le hacían burla por alguna particularidad en el habla, en la forma simple de vestir y en que tiene cejas muy pobladas.

adolescente atrincherado escuela mendoza

Luego de horas atrincherada, cómo está la adolescente y cuál fue el trabajo de los negociadores

"Está bien, con la gente de cuerpos especiales y está con los padres", confirmó el fiscal que investiga el caso desde la puerta del colegio. Según reveló, fue un proceso "muy complejo" y debido a que hay una medida de protección, no darán más detalles por el momento.

La ministra de Justicia indicó en conferencia de prensa que la menor "será derivada, conforme las autoridades dispongan, a un dispositivo de salud". "Se conformó desde el primer momento un comité de crisis intergubernamental entre los tres ministerios -Salud, Seguridad y Educación- que trabajó desde el primer momento".

Fueron más de cinco horas de operativo en el establecimiento y la primera fuerza en llegar fue la policía departamental del lugar. "Se pudo lograr una evacuación exitosa de más de 200 personas entre alumnos y personal docente y no docente", sumó.