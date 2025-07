En medio de la calle: ataque armado en Centenario dejó a una adolescente baleada

Se tomaron testimonios y se analizan registros fílmicos que ya permitieron identificar a los agresores, aunque no están detenidos.

Por ahora, sostuvo Mazzone, la adolescente está estable y permanece internada ya que el plomo aún está alojado en su cuerpo. Se agendó la cirugía para su extracción el próximo lunes 21 de julio.

Qué se sabe del hecho

Respecto de la agresión en sí, el efectivo confió que ocurrió en el barrio Bella Vista, en la vía pública. De acuerdo a las declaraciones reunidas hasta el momento, la adolescente se encontraba con su hermano en la vereda de su casa cuando, de un momento a otro, pasaron dos hombres en una moto. En esas circunstancias, quien iba de acompañante efectuó tres disparos, uno de los cuales impactó a la víctima.

Aún no se pudo determinar si se trató de un ataque directo o si el objetivo era otro (y la adolescente fue víctima de una bala perdida). No obstante, Mazzone sí adelantó que la familia de la víctima reconoció a los autores, por lo que ya están identificados aunque no detenidos. Ahora, se analizan testimonios y registros fílmicos del hecho para determinar las circunstancias de lo ocurrido y encuadrar la posible imputación.

Por lo pronto, la víctima continúa internada y también será clave monitorear su evolución.

La Fiscalía de Delitos contra las Personas ya interviene también en la investigación del hecho.

Finde violento en Neuquén: un baleado y un apuñalado

Dos hechos violentos marcaron el fin de semana en Neuquén capital, con heridos graves y escenas de gran caos en la vía pública. El lunes se conocieron detalles sobre la evolución de las víctimas, un joven apuñalado durante una fiesta y un adolescente baleado en el estómago. En tanto, las causas siguen su curso a cargo de la Brigada de Investigaciones.

El primer ataque se registró durante la madrugada del sábado, en una fiesta de cumpleaños en el barrio Islas Malvinas, que desbordó con más de 60 asistentes y terminó en una pelea generalizada. Los vecinos atemorizados llamaron a la Policía por un joven herido y un móvil de la Comisaría Tercera acudió de inmediato.

"Cuando el personal llega, ya era un descontrol y la persona estaba lesionada" indicó Sandro Retamal, coordinador operativo de la zona oeste de Seguridad Neuquén a LMNeuquén y añadió que el violento episodio ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Las Bardas y Atahualpa Yupanqui.

El joven lesionado había sido apuñalado en la nuca, aparentemente con un elemento corto punzante, que podría ser un cuchillo o un hierro. Sin embargo, explicó que "ningún testigo dio muchos datos, arrojaron elementos contundentes a los efectivos".

Al respecto del estado de salud del joven, se supo que ya fue dado de alta.

En tanto, el viernes pasado la Policía había estado trabajando en un grave hecho en el barrio Gran Neuquén, porque a las 19.45 en calle Lago Muster y Potente, dos jóvenes que iban caminando fueron baleados de manera sorpresiva.

"El primer lesionado es un joven de 25 años, recibió el roce de una bala en el pómulo derecho y no revistió lesiones de gravedad", indicó el comisario inspector. En tanto, la segunda víctima quedó grave: "el menor de 15 años recibió un impacto de proyectil de arma de fuego 9mm x 19 mm en el abdomen y fue trasladado al hospital Castro Rendón en estado grave".

El adolescente estuvo internado hasta el sábado inclusive. "Pasadas las 16, nos informaron que no revestía gravedad", dijo Retamal y agregó que la causa también quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas continúa en etapa de investigación.