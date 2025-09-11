En llamas, dos galpones ardieron por completo y alcanzaron a salvar una casa

El fuego voraz se desató en un sector de chacras ubicado a la salida de Senillosa, yendo a Arroyito. Las llamas fueron controladas por bomberos voluntarios.

Un voraz incendio de interfase generó preocupación en la comunidad de Senillosa. Se desató en la tarde de este jueves, en el sector de chacras conocido como Auca Traum , a la salida de la localidad rumbo a Arroyito. Se accede tras cruzar el puente conocido como Carancho.

Las llamas se desataron pasadas las 16, y consumieron dos galpones y gran cantidad de material combustible acumulado en una chacra con plantaciones de cerezas. Sin embargo, gracias al rápido accionar de los bomberos voluntarios de Senillosa, la vivienda principal pudo salvarse por completo, como así también las plantaciones de cerezas no sufrieron daños.

" El fuego tomó dos galpones y había mucho material combustible, como leña, pero la vivienda la pudimos salvar en su totalidad", confirmó el comandante general Marcelo Gómez, a cargo del operativo, en diálogo con LMNeuquén.

Las llamas se iniciaron aparentemente por una quema de pastizales que se descontroló."Cortamos el fuego antes de que alcanzara la casa y también logramos que no afectara las plantaciones de cerezas", destacó Gómez.

El operativo demandó cuatro horas de trabajo ininterrumpido, con un despliegue de cuatro dotaciones y 21 efectivos de bomberos voluntarios. El comandante precisó que "el camino hacia el lugar está en condiciones, pero se necesitó mucho recurso hídrico para contener el incendio".

Afortunadamente, nadie resultó herido como consecuencia de intervenir para apagar un incendio de grandes proporciones. No obstante, el comandante advirtió sobre el cansancio de los bomberos voluntarios expuestos a varias horas de intenso trabajo para controlar y exintiguir las llamas.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría 11 y personal de Defensa Civil municipal. Los propietarios de la chacra, un matrimonio mayor, presenciaron el operativo.

Si bien no hubo personas heridas, el esfuerzo dejó como saldo la fatiga lógica en los bomberos que combatieron las llamas varias horas. El fuego de interfase siempre implica un riesgo mayor porque se mezcla lo rural con lo habitacional, y ahí es clave la rapidez de la intervención.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones al realizar quemas controladas, dado que una chispa puede transformarse en un incendio con consecuencias graves.

Este jueves bomberos voluntarios, pero de San Martín de los Andes debieron intervenir en un incendio que se registró en un edificio histórico del casco céntrico de esa localidad cordillerana. Se desató en la ex Casa Foto Thumann, ubicada en pleno centro de San Martín de Los Andes. La propiedad, declarada patrimonio local, se encontraba desocupada al momento del siniestro.

En el lugar trabajaron dos dotaciones integradas por seis bomberos y una motobomba cada una; efectivos de la Policía de Neuquén, que desviaron el tránsito; y personal de Protección Civil. Según informaron desde Bomberos de San Martín de Los Andes la causa se originó por una falla en la caldera.

Según contó el Oficial Ayudante Juan Manuel Pisano en diálogo con LMNeuquén, la llamada de emergencia fue recibida a las 9:07. Destacó el accionar de los vecinos que denunciaron el principio de incendio muy rápidamente, lo cual fue esencial para poder controlar la situación en tiempo récord.

El Oficial relató que la actuación de los Bomberos fue especialmente rápida y que, luego de llegar al lugar, tardaron tan solo dos minutos en encontrar el problema y controlar el fuego que había afectado parcialmente el techo de un pequeño recinto de la parte posterior del local. Allí se encuentra la caldera. "No pasó a mayores porque se denunció de manera inmediata y se pudo controlar rápidamente", expresó.

El edificio funcionó hasta 2016 y posteriormente albergó distintos comercios. En este momento está bajo refacciones. Es por eso que se encontraba desocupado. Pisano informó que no hubo evacuados, ya que el edificio lindante también se encontraba vacío.