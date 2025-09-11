San Martín de los Andes: susto por principio de incendio en un edificio histórico en pleno centro

Los bomberos de la localidad cordillerana reportaron que no hubo heridos y que el fuego pudo ser controlado.

Un principio de incendio se registró durante la mañana de este jueves en la ex Casa Foto Thumann, ubicada en pleno centro de San Martín de Los Andes. La propiedad, declarada patrimonio local, se encontraba desocupada al momento del siniestro.

En el lugar trabajaron dos dotaciones integradas por seis bomberos y una motobomba cada una; efectivos de la Policía de Neuquén, que desviaron el tránsito; y personal de Protección Civil. Según informaron desde Bomberos de San Martín de Los Andes la causa se originó por una falla en la caldera.

Según contó el Oficial Ayudante Juan Manuel Pisano en diálogo con LMNeuquén , la llamada de emergencia fue recibida a las 9:07. Destacó el accionar de los vecinos que denunciaron el principio de incendio muy rápidamente, lo cual fue esencial para poder controlar la situación en tiempo récord.

SMAndes_FedericoSoto Incendio ex Casa ThumanIMG_3986

El Oficial relató que la actuación de los Bomberos fue especialmente rápida y que, luego de llegar al lugar, tardaron tan solo dos minutos en encontrar el problema y controlar el fuego que había afectado parcialmente el techo de un pequeño recinto de la parte posterior del local. Allí se encuentra la caldera. "No pasó a mayores porque se denunció de manera inmediata y se pudo controlar rápidamente", expresó.

El edificio funcionó hasta 2016 y posteriormente albergó distintos comercios. En este momento está bajo refacciones. Es por eso que se encontraba desocupado. Pisano informó que no hubo evacuados, ya que el edificio lindante también se encontraba vacío.

SMAndes_FedericoSoto Incendio ex Casa Thuman_DSC9901

Dramático rescate de una mujer de 77 años que quedó atrapada en el incendio de su casa

Un dramático episodio se vivió este martes en la ciudad de General Roca, cuando un incendio se desató en una vivienda ubicada sobre calle Rosario de Santa Fe, en la zona norte de la ciudad. El siniestro comenzó alrededor de las 14 y rápidamente generó una densa cortina de humo que alarmó a los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades a través de un llamado de emergencia.

Al lugar acudieron móviles de la Comisaría 21° y una dotación de Bomberos Voluntarios. Al llegar, los efectivos constataron que dentro de la casa había una persona atrapada. Se trataba de la propietaria, una mujer de 77 años que se encontraba sola y desorientada por los efectos de la inhalación de humo.

image

El operativo de rescate estuvo encabezado por el sargento Roberto Carlos Mora y la cabo Mariana Figueroa, quienes no dudaron en ingresar al domicilio pese a la intensidad de las llamas y el humo. Con una rápida maniobra lograron retirar a la mujer y ponerla a resguardo, mientras Bomberos Voluntarios trabajaban intensamente para sofocar el incendio y evitar su propagación hacia otras dependencias de la vivienda.

De acuerdo al informe preliminar de los bomberos, el origen del fuego estaría vinculado a un cortocircuito eléctrico en una de las habitaciones. Si bien la intervención oportuna de los equipos de emergencia impidió que el fuego se extendiera aún más, las llamas provocaron importantes daños materiales en la estructura, el mobiliario y la ropa de la vivienda.

El hecho, que conmovió a la comunidad roquense, volvió a poner de relieve la importancia del trabajo coordinado entre Policía, Bomberos Voluntarios y personal de salud para dar respuesta en situaciones de emergencia.