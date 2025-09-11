Incendio en un edificio de la Armada Argentina: bomberos evacuaron el lugar

Bomberos trabajan en el lugar. Se reportaron grandes llamas y una columna de humo puede verse a varios metros.

Los bomberos fueron alertados por un i ncendio en un edificio de la Armada Argentina en la avenida Comodoro Py. El incidente comenzó apenas pasadas las 11 de este jueves; las llamas y la columna de humo pueden verse a varios metros

En el edificio ubicado en el barrio porteño de Retiro , se reportaron fuertes llamas y una enorme columna de humo. El fuego se encuentra en el polígono de tiro , que se encuentra junto a la playa de estacionamiento del edificio Libertad.

Todas las personas que se encontraban en el lugar fueron evacuadas y hasta el momento, un hombre fue asistido por los médicos.

Incendio en un edificio de la Armada Argentina

A su vez, desde el área de Seguridad porteña informaron a La Nación que una ambulancia del SAME que se dirigía al operativo volcó a pocos metros del lugar, sobre la avenida Comodoro Py. El accidente obligó a la intervención del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito de Bomberos de la Ciudad, que asistió de inmediato a los ocupantes del vehículo.

El conductor recibió las primeras atenciones en el lugar y luego fue evaluado por personal médico. Al operativo también se sumaron una unidad cisterna, efectivos del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.

ARMADA INCENDIO

Por el momento, se desconocen las causas que desencadenaron las llamas. Personal de la Armada confirmó que el polígono fue evacuado en su totalidad. Por el momento, las llamas están en un lugar sin contacto con el edificio principal y está en un sector de contra frente, junto a la playa de estacionamiento.

En el 2020 este edificio también sufrió un incendio. En aquel entonces, un cortocircuito fue el que provocó el fuego en un sector del edificio "Libertad" y rápidamente fue controlado sin que se registraran víctimas.

El edificio "Libertad", protagonista del incendio

El histórico edificio que alberga la sede del Estado Mayor General de la Armada y del Comando Conjunto Marítimo fue inaugurado en 1970. La obra, diseñada por el arquitecto Jorge Servetti Reeves, se distingue por su planta en forma de "T" con alas quebradas y una estructura que combina una planta baja con quince pisos, aunque el núcleo central que contiene los ascensores se eleva hasta el piso 16.

edificio libertad armada

A ambos lados del eje principal se construyeron dos bloques de menor altura: uno destinado a cocina, dependencias e imprenta, y el otro a sala de máquinas y talleres de mantenimiento. En total, el complejo suma 75.781 metros cuadrados de superficie cubierta.