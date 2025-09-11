El clima en Neuquén

El dólar en vivo: la cotización de este jueves 11 de septiembre de 2025

La moneda extranjera parece haber alcanzado un momento de tranquilidad tras los sacudones poselecciones provinciales en Buenos Aires.

Seguí la cotización del dólar 

El dólar oficial arrancó este jueves, en base al cierre del miércoles, en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $10 respecto del martes.

De este modo, el dólar acumula una suba de 4% respecto del cierre del viernes, que se aceleró por el resultado electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires.

El dólar abrió sin cambios

La cotización de la moneda extranjera arrancó sin mayores variantes durante este jueves en las pizarras del Banco Nación. En modalidad blue, cotiza a 1.395 pesos. Por su parte, el dólar MEP se ubica en 1.428,49 pesos.

La cotización del dólar por debajo del techo

La consultora Max Capital señaló que “datos del BCRA confirman que durante la semana pasada, la primera con intervención del Tesoro para ´aportar liquidez y permitir el buen funcionamiento del mercado´ el Tesoro vendió USD550mn (USD285mn sólo el viernes), reduciendo sus depósitos a USD1,1bn. El tesoro sólo en septiembre enfrenta vencimientos por unos USD900mn con multilaterales”.

De este modo, la cotización se mantiene por debajo del techo de banda fijado por el Gobierno, que se ubica en $1.470,9, aunque se encuentra en el nivel más próximo desde la implementación del sistema de flotación.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1436,167 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.445.

