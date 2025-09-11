El dólar en vivo: la cotización de este jueves 11 de septiembre de 2025

Live Blog Post

La cotización del dólar por debajo del techo

La consultora Max Capital señaló que “datos del BCRA confirman que durante la semana pasada, la primera con intervención del Tesoro para ´aportar liquidez y permitir el buen funcionamiento del mercado´ el Tesoro vendió USD550mn (USD285mn sólo el viernes), reduciendo sus depósitos a USD1,1bn. El tesoro sólo en septiembre enfrenta vencimientos por unos USD900mn con multilaterales”.

De este modo, la cotización se mantiene por debajo del techo de banda fijado por el Gobierno, que se ubica en $1.470,9, aunque se encuentra en el nivel más próximo desde la implementación del sistema de flotación.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1436,167 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.445.