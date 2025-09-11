El dólar en vivo: la cotización de este jueves 11 de septiembre de 2025

El dólar abrió sin cambios
La cotización de la moneda extranjera arrancó sin mayores variantes durante este jueves en las pizarras del Banco Nación. En modalidad blue, cotiza a 1.395 pesos. Por su parte, el dólar MEP se ubica en 1.428,49 pesos.
La moneda extranjera parece haber alcanzado un momento de tranquilidad tras los sacudones poselecciones provinciales en Buenos Aires.
El dólar oficial arrancó este jueves, en base al cierre del miércoles, en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $10 respecto del martes.
De este modo, el dólar acumula una suba de 4% respecto del cierre del viernes, que se aceleró por el resultado electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires.
