Violenta discusión: un joven filmó el momento en que un vecino le disparó en medio de una pelea

El joven que registró la pelea se encuentra internado por la herida que sufrió en su abdomen. Según trascendió, había un conflicto entre ambos hace tiempo.

Un joven permanece en estado delicado tras una discusión con un vecino que terminó en disparo . Lo que más sorprendió de este conflicto, es que la víctima pudo registrar el momento exacto en que fue baleado. La víctima de 29 años permanece internado en estado delicado y el autor del disparo fue detenido.

El episodio ocurrió este miércoles en la zona oeste de la ciudad de Rosario , donde una pelea vecinal terminó en una violenta escena. En las imágenes que trascendieron se ve cómo, tras un cruce verbal, el agresor saca un arma y efectúa un disparo a corta distancia contra el joven.

La víctima, identificada como Matías, fue encontrada por su padre convulsionando en el piso. "Me llamó mi hijo y lo encontré tirado, con una herida de bala ", relató el hombre. Inmediatamente fue trasladado de urgencia al hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado en estado delicado.

Un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión en Rosario

Según los datos que revelaron del caso que investiga el fiscal Franco Tassini del Ministerio Público de la Acusación, Omar V. y Pedro D. M. arrastraban un problema desde hace varios meses por cuestiones de convivencia.

"Está disparando con esa arma", dice Omar mientras filma a su vecino que estaba en la vereda con su carabina. Tras un insulto y un entredicho se escucha un tiro y el grito de la víctima, que agregó: "El viejo me disparó, llamen a una ambulancia".

El disparo "rebotó" y habría conflictos previos entre ambos

Isabel, la esposa del hombre que disparó, mantuvo contacto con un medio local y reveló el detrás de esta pelea. "Desde que Omar tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra", contó.

Aquella tarde del miércoles, volvieron a discutir en la calle ya que -según testimonios de la Policía- el joven arrojó dos piedrazos a la casa de su vecino, lo que desencadenó que el hombre salga con un arma de fuego y realizó un disparo que lo lesionó.

La mujer reveló que su marido nunca quiso dispararle al joven. Según su relato, el hombre tiró al piso y la bala rebotó antes de impactar en el vecino. Además, justificó el accionar al señalar que había conflictos previos: "No respeta los horarios de convivencia. Creo que un montón de vecinos no están de acuerdo con lo que hace el pibe, pero nadie hace nada", sostuvo.

arma disparo

Por otro lado Nidia, la madre de la víctima del disparo, dijo que el agresor y su esposa fueron a quejarse a su casa porque Omar "hacía ruidos con el auto" en la vereda. "Este hombre tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta", enfatizó. "Él no tiró piedras, estaba parado en el portón esperando un flete", agregó.

En este sentido, defendió a su hijo a quien lo encontró convulsionando luego de sufrir un brutal disparo en su abdomen. "Él nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas”, señaló.