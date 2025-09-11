Novedad en la Policía de Neuquén: cómo es el sistema que permitirá desbloquear dispositivos bajo investigación

El nuevo programa será utilizado por la División de Análisis Forense Informático (DAFI) de la Policía provincial.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto con el área de investigaciones de la Policía del Neuquén , presentó el nuevo software Cellebrite Inseyets Pro UFED, una herramienta de última generación que permitirá agilizar las investigaciones en casos de gran relevancia, como homicidios, hechos violentos y delitos vinculados al microtráfico de drogas.

Es un sistema innovador que alcanza una efectividad del 90% en el desbloqueo de dispositivos, frente al 45% que ofrecían los métodos utilizados hasta el momento. Se trató una inversión superior a los 277 millones de pesos.

El nuevo equipamiento será utilizado por la División de Análisis Forense Informático (DAFI) de la Policía de la provincia de Neuquén, que concentra las pericias digitales de dispositivos secuestrados en investigaciones judiciales. El sistema permitirá realizar hasta 150 desbloqueos por año y estará disponible tanto para la Justicia provincial como federal, además de distintas unidades policiales.

“Esta incorporación representa un salto cualitativo para la investigación criminal en la provincia. Nos permite ser más eficientes y reducir la dependencia de laboratorios externos”, destacó el ministro Nicolini.

La adquisición fue aprobada por decreto del gobernador Rolando Figueroa. Forma parte del plan de fortalecimiento de la seguridad pública, que incluye la incorporación de equipamiento, tecnología y vehículos para jerarquizar a la Policía del Neuquén.

Cómo funciona el nuevo sistema de la Policía

El procedimiento comienza con la adquisición del dispositivo, cuando un teléfono celular u otro equipo electrónico es secuestrado como parte de una investigación judicial. Luego, se procede a la conexión del aparato al equipo UFED mediante un cable especial, siempre con la correspondiente autorización judicial.

Una vez vinculado, el software realiza el desbloqueo y acceso al dispositivo, logrando superar contraseñas, patrones de seguridad o sistemas de cifrado, lo que permite ingresar a información que, de otra manera, resultaría inaccesible.

Posteriormente, se lleva a cabo la extracción de datos, generando una copia forense de todo el contenido. Entre la información obtenida se incluyen mensajes de texto y de aplicaciones como WhatsApp o Telegram, contactos, imágenes, videos, correos electrónicos, historial de llamadas, registros de ubicación GPS e incluso archivos eliminados. Además, la herramienta utiliza inteligencia artificial para clasificar y organizar la información en función de las necesidades de la investigación.

Finalizada esta etapa, el sistema produce la generación de un reporte detallado, que puede integrarse a plataformas de análisis forense para un examen más profundo. Todo el proceso se realiza bajo estrictos protocolos de custodia y resguardo, asegurando la integridad de la evidencia y el cumplimiento de la cadena de custodia, lo que garantiza su validez en el ámbito judicial.

Matías Nicolini: "La mayoría de los delitos de Neuquén tienen relación con la droga"

A varios meses de la puesta en marcha de la ley que combate el microtráfico de drogas, la policía de Neuquén realizó cientos de operativos para perseguir el narcomenudeo. La venta de droga genera la mayoría de los delitos que se denuncian en la provincia; por eso, el gobierno pide asistencia de Nación para controlar las fronteras y enfocarse en las organizaciones más grandes que trafican.

"No tenemos un dato oficial, pero sí me animaría a decirte que la mayoría de los delitos de los que somos víctimas en Neuquén de alguna u otra forma están relacionados con la droga", dijo hace meses el ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, en una visita a los estudios de LU5.

El funcionario destacó los avances que se dieron a partir de la sanción de la ley 3488 contra el narcomenudeo, con colaboración entre el Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

El objetivo es "ir a fondo contra la droga" para reducir los índices de delitos en Neuquén. Nicolini aclaró que "no solamente es el consumo en sí, digamos la venta para consumo, sino todo lo que tiene alrededor, todos los negocios conexos y todos los delitos conexos que se generan a raíz de este delito".