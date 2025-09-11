Perdió su celular en el centro de Neuquén, se lo robaron y así lo recuperó

Conocer la función de rastreo le permitió ubicar el lugar exacto donde estaba su celular y recuperarlo en pocas horas.

Los teléfonos móviles se han vuelto herramientas imprescindibles, conocer cómo funcionan las herramientas de rastreo puede marcar la diferencia en caso de extraviarlos. Claudia , una vecina de Neuquén de 42 años, lo comprobó al recuperar su celular que había perdido en pleno centro de la ciudad.

La odisea de Claudia Keding comenzó el lunes por la tarde, cerca de las 15. Al salir de su trabajo, se subió a su auto estacionado en calle Carlos H. Rodriguez, sin darse cuenta de que su celular se había caído . Cuando llegó a su casa, buscó el móvil por todas partes sin éxito; lo último que recordaba era haberlo guardado en el bolsillo.

Decidida a recuperarlo, regresó dos veces al lugar donde había estacionado, pero el teléfono no estaba por ninguna parte. También intentó llamar a su número desde el celular de su hija en varias ocasiones, pero a pesar de que la llamada daba tono, del otro lado nadie atendía.

Ante la falta de respuesta, Claudia comenzó a resignarse a la idea de que no recuperaría su celular. Empezó a pensar que quien lo había encontrado, no tenía intención de devolverlo.

Sin embargo, tres horas más tarde, cuando ya lo daba por perdido, recordó que podía rastrear la ubicación del aparato desde la computadora. “Abrí Gmail, activé la herramienta y me daba que estaba en el barrio La Sirena”, contó.

El localizador la llevó hasta el teléfono

El localizador ubicaba al teléfono específicamente en un mercado que también funcionaba como kiosco. Mientras se dirigía al lugar, y sin saber con qué se iba a encontrar, Claudia dio aviso a la policía. Al llegar, observó que en el sitio había solo cuatro mujeres y, sin esperar la presencia de los efectivos, decidió bajarse junto a su acompañante.

El celular se encontraba en el barrio La Sirena.

“Lo primero que pregunté fue si les habían llevado un celular perdido”, recordó Claudia, pensando en la posibilidad de que alguien lo hubiera encontrado y lo hubiera dejado allí para que lo retirara su dueña.

Las cuatro mujeres respondieron con una negativa. “Les pregunté si habían estado en el lugar donde lo perdí y seguían diciendo que no, a pesar de que el localizador me marcaba que estaba ahí”, relató. En ese momento, una de ellas agachó la cabeza, pero no dijo nada.

Sin respuestas concretas, Claudia y su acompañante decidieron retirarse, pero advirtieron que regresarían más tarde, convencidos de que el teléfono estaba allí. Fue entonces cuando la joven que había bajado la mirada la frenó y confesó: “Pará, yo encontré un celular pero lo metí en mi mochila y me olvidé porque me fui a trabajar”.

Aliviada, Claudia la abrazó y le agradeció. En tono conciliador, intentó suavizar la situación diciéndole que quizá no lo había escuchado porque estaba en silencio, aunque sabía que no era así.

Aunque al inicio había una clara intención de no devolverlo, prefirió valorar el gesto final. “Después actuaron de buena fe. La están luchando, todos la estamos luchando día a día en este mundo. Me parece que está bueno dignificar la actitud, porque pudiendo hacer todo mal, eligieron hacer las cosas bien”, concluyó.

El buen accionar policial

A pesar de haber resuelto la situación por su cuenta, la dueña del teléfono quiso destacar la labor de la policía, que respondió rápidamente a su llamado de emergencia y envió un móvil.

“Fue muy buena la gestión de la policía, fueron impecables, me hicieron sentir segura de que estaban al tanto y enviaron el móvil”, valoró. Finalmente, todo se resolvió en pocos minutos y en buenos términos, por lo que no fue necesaria la intervención de los efectivos.

“Es un celular nuevo, la verdad no estaba para perderlo, yo lo uso para trabajar, tengo los bancos, las billeteras virtuales, todo”, concluyó.

¿Cómo rastrear el celular en caso de pérdida o robo?

Tanto en teléfonos con sistema operativo Android como en iOS, es posible rastrear un dispositivo extraviado a través de las herramientas oficiales de cada plataforma. En ambos casos, es necesario que la ubicación esté activada en el dispositivo. Aunque muchas personas la desactivan para ahorrar batería, mantenerla encendida permite localizar el celular en caso de pérdida o robo.

Pasos para encontrar un móvil con Android

Abrir un navegador e ingresar a la página “Encontrar mi dispositivo” de Google e iniciar sesión con la cuenta asociada al dispositivo perdido. Seleccionar el dispositivo que se quiere localizar (en caso de tener varios asociados a la misma cuenta). Una vez ubicado, se puede: ver la ubicación del teléfono en el mapa, hacer que suene para encontrarlo cerca, activar el bloqueo del dispositivo o borrar su información de manera remota si fuera necesario.

Pasos para encontrar un Iphone