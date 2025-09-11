Piedrazos y tiros en el oeste neuquino por peleas entre dos familias: una madre y su hijo menor demorados

No se registraron heridos ni denuncias. La tensión generó un refuerzo del patrullaje de la Comisaría 18 en el barrio Z1.

Este miércoles por la noche hasta la madrugada, la paz del oeste neuquino se vio interrumpida por una serie de disturbios entre vecinos. Piedrazos, tiros e insultos que según relevó la Policía no terminaron con personas lesionadas, aunque debieron realizar operativos disuasivos y una madre y su hijo terminaron demorados en la Comisaría 18.

El comisario Eduardo Vergara, informó a LU5, que fueron alertados por vecinos que dan cuenta de un gran altercado cerca de las ocho de la noche en el barrio Z1 : "había un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, fueron a la casa de una familia con intenciones de arrojar piedras hacia la vivienda".

Según indicó se acercaron móviles que constataron la situación y los dispersó. A partir de la intervención, los piedrazos cambiaron de sentido hacia el personal. "No hubo personal lesionado, se tuvo que hacer uso de escopetas para diluir esta situación", comentó el comisario.

Patrullero policia de Neuquén Centenario.jpg La Policía de Centenario tiene un arduo trabajo.

Operativo disuasivo en el oeste neuquino

Cabe destacar que el barrio Z1, con uno de los accesos por calle Néstor Barros, surgió con 1200 viviendas frente a la barda como proyectas por la cooperativa de viviendas Movimiento por un Techo Digno (MTD), y está bajo la jurisdicción de la Comisaría 18.

El comisario indicó que luego del primer conflicto donde lograron dispersar a los vecinos se montó un operativo de patrullaje a modo preventivo para reforzar la seguridad en el sector. Sin embargo, nuevamente hubo más violencia.

"Tuvimos otra situación a la madrugada, cerca de las 2, cuando este mismo grupo, pero más reducido, fue interceptado en la vía publica dirigiéndose a la vivienda ya atacada", señaló Vergara. El procedimiento fue el mismo: la Policía volvió a dispersar a los vecinos violentos que pusieron resistencia, y se logró demorar a dos personas.

"Se procedió a la demora de un menor de 16 años que fue puesto a disposición de la Comisaría del Menor, y una mujer mayor de edad, madre, que quedó momentáneamente en la Comisaría.

Graves peleas entre familias del barrio Z1

Consultado acercado de posibles hipótesis sobre los motivos del gran conflicto que deja en el medio a todo un barrio, Vergara afirmó que ambas familias involucradas son numerosas y tienen una enemistad manifiesta que llega a la violencia explícita.

"Hace tiempo que nosotros hemos judicializado este caso, terminamos en varias diligencias: allanamientos, personas demoradas, secuestro de elementos", explicó y acotó que "esa enemistad provoca este tipo de disturbio cuando se encuentran en la vía pública".

Al respecto del saldo de heridos en una noche tan violenta, el comisario destacó que ninguna parte resultó lesionada. Tampoco recepcionaron ninguna denuncia: "iniciamos expediente de oficio, no se secuestró vainas en la vía pública y se dispersaban constantemente".

Para prevenir la regeneración de peleas, el jefe de la 18 confirmó que van a reforzar más el sector con respecto a estas cuestiones, y aseguró: "siempre tomamos intervención de disparos, pero llega al lugar y nadie hace conocer o aporta datos".