Polémica en el IUPA por despido de un profesor: "No permitiremos un Mendoza"

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes ( IUPA ) anunció el despido de un profesor del Departamento de Arte Dramático y quedó envuelto en protestas, denuncias cruzadas y un fuerte reclamo sindical. Desde el rectorado aseguraron que había quejas por malos tratos y afirmaron: "No permitiremos un Mendoza ".

El r ector normalizador del IUPA, Gerardo Blanes , firmó el miércoles el "cese inmediato" de los cargos del docente Juan Rolón. La decisión generó repudio inmediato en la sede de la universidad y la polémica creció cuando la institución comunicó el despido bajo el título " No permitiremos un Mendoza" casi al mismo tiempo que, en esa provincia, una adolescente se encontraba atrincherada en un colegio al que ingresó armada buscando a una profesora.

El despido de Rolón generó un reclamo inmediato , y firme, tanto del sindicato de docentes como de los estudiantes. "Se echó a un docente de materias troncales, con muchos años de antigüedad y mucha calidad. Es muy querido por los estudiantes y nunca incumplió su rol docente" , afirmó Jimena Jimenez, del centro de estudiantes del IUPA.

Los estudiantes advirtieron que el despido pone en evidencia la crisis institucional del IUPA ya que "el rector interventor tomó la resolución atribuyéndose esa facultad porque no tenemos un consejo superior en la universidad", manifestó Jimenez.

Los alumnos protestaron dentro del IUPA hasta última hora del miércoles, pero finalmente descartaron tomar la universidad porque este jueves, al mediodía, habrá una mesa de conciliación en la Fiscalía 7 que incluirá a todos los actores del IUPA.

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (Sitraiupa), por su parte, denunció que el despido es ilegal y advirtió que habrá acciones legales contra la universidad. Marina Cepeda, referente del sindicato, afirmó que las denuncias expuestas por el IUPA no estarían asentadas ni en el ámbito universitario, ni en la Justicia. "Es un docente que no tiene ninguna denuncia, el expediente no pasó por Junta de Disciplina, nada. El rector violó todas las leyes laborales", dijo Cepeda.

Según afirmaron desde Sitraiupa, la CGT rionegrina ya intervino en el caso y logró la convocatoria a una mesa de conciliación en la sede de la Secretaría de Trabajo. La negociación en la cartera laboral sería el viernes.

La resolución para cesantear a Rolón fue firmada el miércoles 10 por el rector interventor Blanes. Entre otros argumentos, sostuvo que "se tomó conocimiento por medio de varias notas y correos dirigidos a "Secretaría General" sobre situaciones relacionadas con el docente".

Según planteó la universidad, se recibieron quejas por "incidentes relacionados con el incumplimiento de la obligación de dar los contenidos aprobados en el programa de la asignatura Arte dramático 3" y "se han recibido nota con quejas y denuncias por hechos de violencia en contra de las autoridades y compañeros de trabajo".

Blanes dijo tener conocimiento de "hechos puntuales de maltrato hacia compañeros de la materia" cuyas identidades se mantuvieron bajo reserva "por pedido expreso" de los involucrados.

El rector interventor acusó a Rolón de realizar "discursos de odio e incitación a la violencia dentro de las clases", pero la resolución no tiene detalles sobre esos discursos o de los denunciantes.

blanes rector iupa Gerardo Blanes, rector del IUPA, defendió la decisión de echar al profesor.

Además, el IUPA acusó al profesor de "negarse a aplicar la técnica teatral durante la realización de las clases" lo que sería su obligación como docente.

Para Blanes "las circunstancias del caso hacen a la urgencia y necesidad de adoptar una decisión expulsiva inmediata". Ese argumento se presentaría para explicar porqué no hay un expediente disciplinario contra el profesor.

El despido del docente fue anunciado en redes sociales poco después de la notificación formal. Así como el repudio fue inmediato en el edificio de la universidad, en Roca, también hubo muestras de apoyo a la decisión en las redes sociales. La publicación de las autoridades fue replicada por docentes de la institución.

No permitiremos un Mendoza en nuestro IUPA

En el día de hoy, hemos tomado una decisión excepcional y proporcional al nivel de gravedad de las acciones reiteradas por parte de un docente de nuestra casa.

Lamentamos que el profesor se haya "rehusado a ajustar su conducta", continuara sistemáticamente realizando "maltrato hacia sus compañeros", que realizara "incitación a la violencia con discursos de odio dentro de las clases, generando un peligro hacia terceros", y haya incurrido en incumplimiento de sus obligaciones docentes, entre otras conductas y denuncias, que se reservan por derecho de las víctimas.

Por todo ello, en cumplimiento del estatuto aprobado por ley provincial y, reiteramos, excepcionalmente, dado el nivel de gravedad de las circunstancias del caso, que ameritan urgencia y necesidad, se dispuso el cese inmediato de la función del profesor. Educar no es solo transmitir contenidos, es prevenir y cuidar el bienestar de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa.