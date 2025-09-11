Se puso a hacer zigzag con la camioneta en plena vereda del mirador, lo filmaron y terminó con una multa

Ocurrió cerca de las 22 de este miércoles. Personal de tránsito acudió inmediatamente y multó al conductor de la Ford EcoSport.

La gente que frecuenta el mirador de Neuquén fue testigo de un indignante hecho.

Un indignante hecho ocurrió durante la noche de este miércoles en el Balcón del Valle, el mirador lindante a la Plaza de las Banderas de la capital neuquina. Una camioneta Ford EcoSport circuló por la vereda a pocos metros de los juegos infantiles. Según los testigos, en el vehículo había cinco jóvenes.

Según informó el Secretario de Medio Ambiente y Protección ciudadana, Francisco Baggio, en diálogo con LU5, el conductor era un joven de no más de 25 años, oriundo de Cipolletti. El video que se difundió en redes sociales fue grabado aproximadamente a las 22 y el personal de tránsito pudo dar con el auto en el mismo lugar de los hechos media hora después.

Baggio informó que se trata de "un espacio público que está rodeado de bancos, de veredas, de juegos para niños de una plaza blanda, de luminarias y hacer zigzag por todo ese espacio que tiene más de 800 m², tomándolo como pista, la verdad que es una actitud negligente, una actitud temeraria, que pudo haber puesto en riesgo a las personas que estaban allí".

Se metió a los juegos del balcon del valle con su auto

Conducción temeraria en el mirador de Neuquén: ¿iba alcoholizado?

Al momento de dar con el conductor, los inspectores le realizaron un test de alcoholemia. "Hubo evasivas y explicaciones confusas, no tenía alcohol en sangre, se hizo la alcoholemia, dio negativa", explicó Baggio.

El funcionario expresó que el conductor no tenía ningún tipo de sustancia en sangre. "Claramente tomó ese espacio como una pista de este de pruebas de obstáculos, una cosa así, porque de la conversación surge esta conclusión", contó.

"Es algo más que una travesura, porque se trata de un joven que tenía licencia de conducir, que sabe muy bien que eso no se puede hacer, que había otra gente en el lugar y que es un espacio público en el que de ninguna manera se permite eso", indicó Baggio.

MIRADOR-BALCON-DEL-VALLE-(3).jpg

"Por supuesto será generada la contravención duramente por conducir sobre la vereda, por conducción temeraria y por poner en riesgo la vida de otras personas", agregó el funcionario.

Finalmente, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, enfatizó en que hay que "reprochar esto, condenar esto y decir que no se repita en la ciudad de Neuquén. Estamos los tres turnos de tránsito permanentemente controlando en la vía pública los distintos tipos de situaciones que se dan y esto verdaderamente indigna".

Conduccion temeraria mirador (1)

La dura sanción a un petrolero, joven y temerario

La Justicia le cayó encima a un joven petrolero, de 25 años, que no respeta la autoridad y puede ser un peligro al volante. La gota que rebalsó el vaso fue una persecución demencial que protagonizó en las calles de Andacollo, por 90 minutos.

En una audiencia judicial, el juez penal de garantías Eduardo Egea lo castigó con una prohibición: durante dos meses, no podrá conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública.

La decisión llegó tras la peligrosa persecución policial que encabezó cuando evadió a los efectivos policiales que intentaban identificarlo.

El magistrado fue claro y contundente al comunicar la medida al joven, identificado por las iniciales J.A.C. "Por dos meses, no puede manejar en la vía pública ni un monopatín eléctrico, ni una moto, nada que tenga motor. Si incumple, el Ministerio Público Fiscal puede pedir medidas más severas", le advirtió Egea en la audiencia.