Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos a un destino exótico del Caribe: cuanto cuestan los pasajes

La aerolínea argentina anunció un nuevo destino que tendrá tres frecuencias semanales. Cuánto saldrán los pasajes y cuándo saldrán a la venta.

Aerolíneas Argentinas sumará un nuevo destino internacional , con conexiones directas desde tres ciudades argentinas. La propuesta estará vigente hasta el 28 de febrero y busca consolidar al Caribe como una de las opciones más elegidas para la temporada alta.

De cara a las vacaciones de verano, la aerolínea de bandera anunció un vuelo directo desde el Aeropuerto de Ezeiza, de Córdoba y de Mendoza, a un destino paradisíaco. A partir del 1° de enero de 2026 podrás encontrar estos velos imperdibles hacia Aruba , una pequeña isla del Caribe holandés frente a las costas de Venezuela.

Según detalló la compañía, contarán con tres frecuencias semanales y la tarifa de lanzamiento será de US$799 , más impuestos, ida y vuelta. En pesos, los pasajes se podrán encontrar desde $93.000 más impuestos en adelante.

Los pasajes ya se encuentran disponibles para pasajeros que partan desde cualquiera de las tres ciudades argentinas incluidas en esta operación. La compañía señaló que ya están habilitadas las reservas y que la demanda inicial fue muy alta.

¿Cuáles son las empresas que ofrecen vuelos a este destino del Caribe?

Desde la empresa destacaron que Aruba es "un destino de enorme atractivo gracias a su clima cálido y estable, su variada oferta hotelera y gastronómica y la amplia gama de actividades deportivas y culturales".

Además, remarcaron que esta apuesta se enmarca en una estrategia más amplia de la aerolínea estatal: "La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo", señalaron en un comunicado.

Esta no es la única aerolínea que ofrece este destino como opción, pero si la única que cuenta con línea directa. Así, Aerolíneas competirá con GOL, que vuela vía San Pablo (Brasil) desde Aeroparque; Latam, que lo hace por Lima (Perú) desde Ezeiza; Avianca, que viaja a través de Bogotá y Medellín (Colombia) desde Ezeiza; y Copa Airlines, que lo hace con parada en su hub de la Ciudad de Panamá (Panamá) desde Ezeiza, Rosario y Mendoza.

Según datos de la Oficina de Turismo de Aruba, entre 35% y 40% de las reservas de estos vuelos corresponden a argentinos, por lo que confía en que la ruta consolidará la tendencia ascendente.

Frente a la caída interanual de 24% que significó la visita de 5,1 millones de extranjeros al país, Aerolíneas agregó que "ofrece tarifas competitivas para el turismo receptivo", orientadas a "atraer pasajeros desde los mercados internacionales donde opera".

El anuncio llega en un escenario de reactivación del turismo en la región y busca consolidar a Aerolíneas Argentinas como un actor de peso en el mercado caribeño, con una propuesta que apunta tanto a los viajeros argentinos como a turistas extranjeros interesados en combinar destinos.

