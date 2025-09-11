En 17 fotos, así pasó la Expo AOG 2025 en La Rural de Palermo

Durante cuatro días, la industria hidrocarburífera dijo presente, con Vaca Muerta como epicentro. Hubo cobertura especial de +Energía.

La AOG 2025 se llevó a cabo en el predio de La Rural de Palermo durante cuatro días

Con más de 540 expositores en una superficie de más de 35.000 m², y todos los referentes de la industria de los hidrocarburos presentes, la Argentina Oil & Gas Expo 2025 , en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires , fue la mayor vidriera de un sector que está en pleno desarrollo y expansión.

El evento, que se desarrolló entre el lunes 8 hasta este jueves 11 de septiembre, fue organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina.

Una de las actividades más convocantes fue la 9° edición de la Jornada de JÓVENES OIL & GAS , que tuvo lugar en el marco de la AOG 2025 , que contó con más de 600 jóvenes profesionales que debatieron los horizontes de un rubro clave para la economía argentina.

También, en cuanto a la agenda del Encuentro con los CEOs, líderes del sector debatieron sobre la relación entre eficiencia, competitividad y desarrollo tecnológico.

Otra de las actividades convocantes del día fue el ciclo Conferencias en la AOG, donde se destacaron los paneles “La Inteligencia Artificial en la gestión de las personas en la industria”; y “¿Cuántos y cuáles insumos y servicios requerirá el desarrollo de Vaca Muerta?”.

LMNeuquén, a través de +Energía y el streaming Vaca Muerta Insigths de LM Play, realizó una cobertura especial de las cuatro jornadas que tuvieron como epicentro a Vaca Muerta, presente y futuro de Neuquén y el país.

