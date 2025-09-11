Así lograron quitarle el arma a la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza

La adolescente permaneció más de cinco horas atrincherada y luego fue trasladada al hospital. En la mochila encontraron dos cartas para sus padres.

La jornada del miércoles se vio alterada en la localidad de La Paz en Mendoza , cuando una adolescente de 14 años ingresó armada a su escuela y se atrincheró durante cinco horas . Gracias a la intervención de una negociadora , la menor entregó el arma y fue trasladada a un hospital cercano.

La negociación estuvo a cargo de Rocío Conti, quien aseguró que la adolescente permaneció más de tres horas sin omitir una palabra. "No hablaba, no demandó nada, estaba sentada y manipulaba el arma" , contó.

Como es habitual en los casos en los que intervienen mediadores, Conti y el negociador acompañante Chaparro, le ofrecieron agua y comida, pero sin obtener respuesta. "Tenía el arma entre sus piernas, nos daba la espalda. Al manipularla apuntó a su cara, al piso, a nosotros , pero no parecía que fuera con intención amenazante. Ostentaba el arma pero en ningún momento fue hostil contra nosotros", describió.

Ante la falta de respuesta, el comité de crisis, conformado por psicólogos y comandos especiales, decidió cambiar la posición y continuar la negociación de frente. "Le dijimos que íbamos a cambiar de posición, cómo lo íbamos a hacer y cuando la vimos cara a cara, pudimos avanzar con la negociación", explicó la negociadora.

El momento clave en que la menor entregó el arma

Conti describió que la alumna se encontraba en un estado de aturdimiento y hablaba con un tono de voz muy bajo. "Se le solicitó que deje la pistola en el piso y que con un pie la corriera a un costado", relató. Finalmente, a las 14:40, más de cinco horas después de haber empuñado el arma durante el recreo, la menor soltó la pistola 9 mm, perteneciente a su padre.

adolescente arma escuela

Posteriormente, para asegurarse de que la joven ya no representaba un peligro para sí misma ni para los demás, un policía del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) se acercó a tomar el arma. "Recién ahí me acerqué a la nena y la abracé", recordó la mediadora.

Aunque señaló que en un principio se mostraba alterada ante ese primer contacto, agregó que a los pocos minutos pudieron conseguir que se sintiera más cómoda y lograron contenerla con la ayuda del personal de salud. Minutos después, fue trasladada en ambulancia al hospital, acompañada de Conti quien aseguró que en ese momento pudieron "hablar de otras cosas".

Cómo es su estado de salud tras el incidente

Luego del momento de tensión que se vivió ayer, la adolescente permanece internada en el Hospital Infantil Humberto Notti, en Guaymallén, Gran Mendoza.

"La paciente, permanece estable y alojada en una sala común, donde pasó la noche sin complicaciones. Según informaron fuentes médicas, se encuentra bajo tratamiento y continúa siendo evaluada y acompañada por los equipos de pediatría y salud mental del hospital", informaron desde el ministerio de Salud de Mendoza.

adolescente arma escuela (1) En la mochila de la adolescente encontraron dos cartas dirigidas a sus padres.

Por otra parte, los investigadores hallaron en la mochila de la adolescente, junto a una carpeta con apuntes, dos cartas dirigidas a su mamá y a su papá. Aunque el contenido no trascendió, el hecho de que hubiera escrito los mensajes indica que se trató de un acto premeditado, que podría haber terminado en una tragedia.