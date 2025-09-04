Terror en una escuela: adolescente estaba armado con un cuchillo y una manopla

Ocurrió en el CPEM 33 de Vista Alegre. Familias acusaron a la madre del menor. Desde la institución llamaron a todos los padres a retirar a sus hijos.

Momentos de mucha tensión y nerviosismo se vivieron hacia el interior del CPEM 33 de Vista Alegre cuando los docentes detectaron que uno de sus alumnos había ingresado armado a la institución educativa. Enseguida convocaron de urgencia a las familias para que retiren a sus hijos del colegio.

En realidad, todos señalan a la madre del menor como una persona sumamente agresiva. Dicen que fue ella quien metió en la mochila de su hijo un cuchillo y una manopla. " La escuela no está preparada para sacar un arma de una mochila, así que llamaron a los padres ", dijeron.

La situación de extrema violencia conmocionó a toda la comunidad educativa; y lo que inicialmente pareció un rumor más sobre problemas de convivencia escolar, rápidamente se transformó en una situación crítica que obligó, incluso, a intervenir a la Policía.

Preocupación de las familias

"Yo fui a retirar a mi hijo. Anoche fue agredido con armas. Hice la denuncia, y hoy me avisan que la madre de este chico entró a la escuela y le dejó una manopla y un cuchillo en la mochila", dijo Josefina, una madre testigo de la situación, en declaraciones radiales.

Según su testimonio, la madre del adolescente señalado por múltiples hechos de violencia previos entró al establecimiento, mostró las armas al personal directivo y declaró explícitamente que se las dejaba a su hijo. "Le dijo a los directivos: ‘Tengan constancia de que le estoy dejando una manopla y un cuchillo’. Todo esto, con total impunidad", denunció.

Frente a esta situación, los directivos del CEPEM 33 activaron un protocolo de emergencia. La policía llegó al lugar y se montó un operativo para proteger a los estudiantes, que fueron retenidos dentro de aulas mientras se intentaba retirar al adolescente armado por una puerta lateral. "Los tienen encerrados en aulas separadas. Dos móviles de la Policía están afuera. Pero la madre sigue en la puerta de entrada. Nadie se anima a actuar", describió en el momento la denunciante.

Más de 130 denuncias previas

Por dichos de algunos padres, El menor en cuestión, de 17 años, acumularía más de 130 denuncias por hechos violentos. "Es un chico que siempre busca pelea. La madre también ha entrado al colegio a golpear a alumnos. Tengo videos donde se ve cómo agrede. Es una locura que sigan viniendo como si nada", dijo la madre entrevistada.

A pesar de los antecedentes, desde la institución educativa aseguran que no pueden expulsarlo ni tomar medidas definitivas. “Nos dicen que es menor, que no pueden hacer nada. La directora me dijo que pidieron pasarlo al turno tarde y que reciba clases domiciliarias. Pero la madre lo lleva igual por la fuerza. Lo encaja en la escuela”, contó la mujer.

El hecho deja al descubierto una vez el estado de vulnerabilidad al que se enfrentan alumnos y docentes cuando una situación de violencia extrema e inusitada los sorprende en la cotidianeidad de las aulas.

