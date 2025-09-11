El día del Maestro más triste: una docente jubilada enfrenta la pérdida de todo en un incendio

Se presume que las llamas se iniciaron cerca de un calefactor. Sus ex compañeras pusieron en marcha una campaña solidaria para juntar fondos.

El día más triste de una maestra jubilada tras el incendio en una vivienda en alquiler en el barrio Malven Suyai, a escasos metros de la Plaza Malvinas Argentinas en el sector del Alto de Las Lajas . Según relatos de los vecinos, y de la propietaria del inmueble, el fuego se originó este miércoles (alrededor de las 19 horas) aparentemente cuando un tendedero de ropa se cayó sobre un calefactor encendido; desencadenando así una rápida propagación de las llamas.

Al recibir la alerta, los bomberos y efectivos de la Policía de la Comisaría 27 acudieron rápidamente al lugar, pero debido a la intensidad del fuego, tuvieron que forzar la puerta de entrada para poder combatirlo.

Al momento del siniestro no había nadie en la casa, ya que la ex maestra de la escuela 279 de Las Lajitas, estaba acompañando a su esposo en un centro asistencial de Zapala debido a una urgencia médica. Así lo confirmó la vecina damnificada, Valeria Riffo, en declaraciones a FM Ruca de la ciudad.

image

“Yo me encontraba en Zapala porque mi marido tenía un problema grave de salud. El pasado sábado salimos de urgencia y quedó mi hija que el domingo se fue a la escuela de Policía de Plaza Huincul. Así que le encargué a mí yerno la casa. El estaba de guardia en el Ejército y ha quedado un tender cerca del calefactor. Suponemos que ha caído sobre el artefacto y eso se prendió fuego”, relató al medio radial.

Añadió que “al no haber nadie y ver fuego los vecinos llamaron a los bomberos y a la policía. Ellos tuvieron que destrozar la puerta y ventanas para apagar el fuego”. Hacia el final mencionó que “lamentablemente sufrimos cuantiosas pérdidas, pero sabemos que con esfuerzo junto a mi familia y vecinos vamos a salir adelante”.

maestra- incendio-2

Por otra parte, y según se pudo saber que a pesar de la devastación, la prioridad de la docente sigue siendo la salud de su esposo Andrés.

Campaña solidaria

La maestra Valeria Riffo tiene una extensa trayectoria en la ruralidad de la docencia neuquina y en Las Lajas y zonas de influencia es muy reconocida y querida. Es por esto que ante la tragedia personal que se encuentra enfrentando junto a los suyos, la solidaridad no se hizo esperar y un grupo de ex compañeras de la docente jubilada, que se retiró hace apenas un mes, se ha unido para organizar una campaña solidaria destinada a recolectar fondos que le permitan a ella tener un lugar seguro donde vivir mientras se recupera de la pérdida de su hogar en el incendio.

La campaña busca no solo brindar apoyo económico para cubrir los gastos de alojamiento temporal, sino también ayudarla a comenzar a reconstruir su vida. “Como ex compañeras estamos decididas a demostrar que la unión y la empatía pueden hacer una gran diferencia en momentos de adversidad”, relató a LMNeuquén Mariana González Lucas, maestra de primaria que encabeza la iniciativa junto a su colega Belén Fernández Robles.

La iniciativa ha generado un gran apoyo en la comunidad, y se espera que muchas personas se sumen a la causa para ayudar a esta docente que ha dedicado su vida a la educación y ahora necesita de la solidaridad de su entorno. Para colaborar con ella se puede hacer a la cuenta de Mercado Pago con el alias: mariariffo a nombre de María Valeria Riffo.