Padre e hijo de 3 años fueron hallados muertos en un dique de Córdoba

Trágico final para un padre e hijo que estaban desaparecidos desde el miércoles y fueron hallados muertos esta tarde en el Dique El Cajón , próximo a Capilla del Monte de la provincia de Córdoba .

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín informó este jueves que fueron encontrados los cuerpos sin vida de Cristian Sergio Fink , de 37 años, y de Álvaro Fink Olariaga de 3 años, el padre y el hijo que eran buscados en la zona del Dique El Cajón.

Detallaron que el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y el de la policía provincial los encontraron en las aguas del dique, dentro de la zona de búsqueda. Ambos cuerpos estaban “enganchados en unas ramas en una zona de más de dos metros de profundidad”.

Padre e hijo habían desaparecido el día 10 de setiembre en horas de la tarde. Los efectivos trabajaban en las tareas de rescate de los cuerpos. La Fiscalía continúa con la investigación.

Principal hipótesis de cómo sucedieron los hechos

La principal hipótesis que manejan los investigadores en la provincia de Córdoba es que se trató de un trágico accidente. Según publicó La Doce, tanto el padre como su pequeño hijo de 3 años estaban jugando a la orilla del lago cuando el menor habría caído a un pozo. Se presume que inmediatamente el padre se arrojó tras él para salvarlo. Sin embargo, el decenlace fue fatal para ambos.

Lorena, esposa de Cristian y madre de álvaro, declaró en las horas previas donde más de un centener de personas buscaban a su familia que "salieron de casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, a tirar piedritas. Como no volvían, porque se fueron a las 6 de la tarde y se puso frío, yo los llamé y no contestaban”. Ahí se preocupó y fue hasta el lugar donde encontró el auto cerrado. “Encontré el auto cerrado. Solo, vacío. No se lo ve forzado, nada”, agregó al medio cordobés.Luego llamó a la Policía y ahí comenzó la búsqueda que mantuvo en vilo a toda la provincia.

En ese momento no sabía qué había pasado. Descartó cualquier conflicto con la desaparición de su esposo e hijo. La mujer dijo que "Cristian tiene mucha gente que lo conoce por su trabajo, arregla máquinas, con su servicio técnico. Tiene un entorno de buena gente".

El lugar donde fueron a pasar la tarde Crístian y Álvaro en el Dique El Cajón, cerca de Capilla del Monte, tiene sus particularidades. El director general de Departamentales Norte de la Policía de Córdoba, comisario general Ariel Vargas, describió la zona como "un dique pequeño, tendrá unos 400 o 500 metros de ancho, no es tan profundo, pero sí por la época del año tiene muchos musgos y hay varias bahías que hacen colchones, como un césped sintético que puede haberse creído que es tierra firme y no lo era”.