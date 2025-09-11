"El loco César", el capo narco que deberá pagar una multa por destrozar su celda

Al igual que el líder de Los Monos, deberá cubrir los destrozos que provocó durante un ataque. Cuánto tiene que pagar.

César Morán de la Cruz destrozó su celda y varios elementos del penal de Ezeiza y deberá resarcir al estado.

César Morán de la Cruz , conocido como “El Loco César” y señalado como un jefe narco de los más peligrosos de Argentina, fue obligado a resarcir económicamente al Servicio Penitenciario Federal por los daños que causó en su celda del penal de Ezeiza .

El loco César aprovechó un recreo para hacer destrozos en la cárcel de Ezeiza , donde está alojado. De la Cruz es uno de los capos más peligrosos y poderosos del país. Está preso hace más de una década, involucrado en una amplia gama de crímenes. Desde las sombras, maneja los hilos de la venta de droga en la Villa 31 de Retiro e integra la nómina de los internos de “Alto Perfil”.

El preso deberá pagar $445.033,70 por los daños ocasionados la tarde noche del 22 de enero de 2025 en el pabellón A de la Unidad Residencial 6 del Complejo Penitenciario Federal I, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena , en una causa que tuvo la intervención del fiscal Sergio Mola .

El recluso acordó pagar en dos cuotas una suma mayor a la que recientemente afrontó Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, por un hecho similar.

El día que provocó destrozos en la cárcel

En esa oportunidad, el Encargado de Turno visualizó a “El Loco César” arrojando un anafe contra una de las cámaras de videovigilancia. Luego, contra el televisor que se encontraba ubicado en el Salón de Usos Múltiples (S. U. M.). El líder de “la Banda del Pueblo” cumplió su cometido y rompió el aparato, de manera que dejó al resto de la población sin entretenimiento diario. Dejó también inutilizado el anafe, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Teniendo en cuenta el perjuicio que produjo sobre los bienes provistos por la administración penitenciaria, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo de Julián Curi, inició actuaciones disciplinarias.

Sucede que, con su comportamiento, “El Loco” trasgredió el orden y la disciplina del penal. Su actitud le valió una mala nota en su hoja de vida carcelaria. Se trata de calificaciones que repercuten en las decisiones que pueden tomarse a futuro sobre beneficios y libertades. Pero no quedó ahí. Las autoridades formalizaron una denuncia frente al Juzgado Federal y se inició una investigación.

A raíz de las evidencias presentadas, el 19 de agosto el narco fue citado a declarar. Se negó por consejo de su defensa, pero expresó su deseo de llegar a una conciliación mediante el pago de la totalidad de los daños causados y hasta ofreció disculpas. Eso sí, pidió dos cuotas, una con vencimiento este 15 de septiembre y la segunda, el 15 de octubre, para poder alcanzar el monto acordado.

El caso del líder de Los Monos

Una decisión judicial similar se dio con otro interno de Alto Perfil: Ariel Máximo “Guille” Cantero(36), el jefe de la narcobanda Los Monos, condenado a 139 años de cárcel.

Este martes, el juez Federal de Campana Adrián González Charvay, resolvió hacerlo pagar por haber quemado un colchón en el penal de Marcos Paz.

Guille Cantero en la cárcel de Marcos Paz Guille Cantero, líder narco de Los Monos.

El magistrado le aplicó el mecanismo de reparación integral del daño a “Guille”, quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, por el incendio de un colchón en el pabellón donde Cantero estaba alojado: la quema ocurrió el 8 de junio de 2021 y generó daños valuados en $4.800 de esa época.

Ahora, la defensa presentó una nueva oferta: $130.000 a descontar de manera inmediata del peculio de Cantero, con el objetivo de extinguir la acción penal. Todas las partes aceptaron el trato.

En un comunicado, el SPF explicó este miércoles que Morán de la Cruz y Cantero “manifestaron conductas delictivas que incluyeron la destrucción de mobiliario e instalaciones interiores, como también atentados contra la vida y la integridad física de personas. Por ello, el Estado no solo ha impulsado su persecución penal, sino que también accionó legalmente para buscar su responsabilidad civil y obtener una indemnización por los perjuicios sufridos”.

“La reparación integral de los daños ha sido abonada por los internos, quienes, además de afrontar sus responsabilidades penales, deberán afrontar la reparación civil en favor del Estado y sus instituciones de seguridad y administración”, aseguraron.