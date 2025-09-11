Neuquén La Mañana feria La Feria de Osaka 2025 a través del lente de LMNeuquén

El fotógrafo Sergio Dovio estuvo presente en la Expo 2025 en Japón y retrató los mejores momentos de la feria.







Sergio Dovio

La feria de Osaka es una exposición que se realiza cada cinco años en Japón y reúne lo mejor de la tecnología global. El fotógrafo neuquino, Sergio Dovio, estuvo presente en la edición 2025 y retrató los mejores momentos para LMNeuquén.

La Expo Osaka, también conocida como Feria de Osaka, es un evento internacional que reúne innovación, cultura y tecnología de distintos países. El evento comenzó el 13 de abril y finalizará el 13 de octubre, con una asistencia esperada de 25 millones de personas, un promedio que supera los 100.000 espectadores diarios.

Cada edición de la feria se centra en un eje central; en 2025 el lema es “Diseñar la sociedad del futuro e imaginar nuestra vida de mañana”, con un fuerte enfoque en desafíos globales como el cambio climático, los residuos plásticos y la conservación marina. Dentro de la temática, la Expo explora tres subtemas: salud, innovación y sostenibilidad.