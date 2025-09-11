Loitegui Desarrollos apuesta al crecimiento de Neuquén con nuevos proyectos

Con la inauguración de un nuevo edificio en el barrio Santa Genoveva, la empresa afianza su presencia en Neuquén.

Con más de seis décadas de trayectoria en Argentina, Brasil y Uruguay, la empresa Loitegui Desarrollos refuerza su presencia en la Patagonia. Con la reciente inauguración de una nueva torre en Neuquén y varios proyectos en camino, la desarrolladora apuesta a acompañar el crecimiento de la región.

Desde hace 60 años, Loitegui Desarrollos, del grupo Loi, se consolidó como un actor clave en la transformación urbana del país. Hasta la fecha, la compañía ha construido más de 70 edificios y entregado más de 400.000 m² cubiertos en todo el territorio argentino. En Neuquén, apuesta al crecimiento de la ciudad con siete proyectos entregados en los últimos diez años, sumando más de 60.000 m² construidos, además de nuevas obras en desarrollo.

Actualmente, la compañía impulsa nuevos proyectos, entre ellos las torres Küref (22.000 m²) ubicadas en el barrio residencial Santa Genoveva. El desarrollo está compuesto por dos torres en las que se distribuyen 172 departamentos de uno, dos y tres dormitorios, caracterizados por sus ambientes amplios, luminosos y vistas panorámicas. Además, ofrece espacios comunes de primer nivel , como salones de usos múltiples, dos gimnasios, piscina, terraza jardín y tres niveles de estacionamiento.

La Torre 1 fue inaugurada esta semana, mientras que la Torre 2 se encuentra en plena construcción y se espera que esté completamente terminada para abril de 2026. Con un diseño sofisticado y una ubicación estratégica, KÜREF se consolida como una propuesta innovadora para la ciudad.

Inauguracion Edificio Kuref (2)

Además de las torres, la compañía avanza en otras importantes obras en la ciudad: Mirazur, un complejo de 23 residencias con servicios exclusivos, cuya obra se inició en enero y tiene fecha de entrega prevista para mayo de 2026; y Aiken Plaza, en el barrio Rio Grande, que comenzará las obras el mes que viene y contempla 75 departamentos y locales comerciales.

A los planes para la capital neuquina, se suma Las Pircas, un emprendimiento de 60 viviendas en Añelo que marca la expansión de la empresa hacia la zona petrolera de Vaca Muerta: las obras comenzaron en junio y la primera etapa, que comprende 12 casas, estará lista en marzo de 2026.

Inauguracion Edificio Kuref (4)

Con su crecimiento en Neuquén, la compañía apuesta a mantener una presencia activa en una región que consideran estratégica para el desarrollo urbano, con proyectos que buscan responder a la demanda habitacional y acompañar el crecimiento de la ciudad.

Eficacia y calidad, los pilares de la empresa

La trayectoria de Loitegui Desarrollos está marcada por un rasgo que sus clientes valoran y reconocen: la puntualidad. La empresa ha construido su reputación a partir de la capacidad de cumplir siempre con los plazos de entrega e incluso de anticiparse a ellos. Esa característica diferencial, se combina con una apuesta permanente por mejorar materiales, diseños y terminaciones. El resultado es una calidad constructiva que evoluciona a lo largo de cada obra y suele superar las expectativas.

Inauguracion Edificio Kuref (7)

Para poder llevar a cabo los proyectos de la mejor manera, cuentan con un equipo interdisciplinario integrado por arquitectos, ingenieros y diseñadores que intervienen en todas las etapas: desde la planificación inicial hasta la supervisión de obra y la entrega final.

Con ese enfoque integral, la empresa logra en cada obra la excelencia técnica manteniendo el control de la calidad y una mirada sustentable que prioriza la eficiencia energética y la integración con el entorno urbano. De esta forma, logran transmitir confianza y fidelizar tanto a los clientes como a los inversores, que encuentran en Loitegui, un socio ideal para llevar a cabo sus proyectos.