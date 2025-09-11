Nombramientos en Salud: justicia para Deolinda y otros trabajadores que esperaron años por un traslado

El gobernador Rolando Figueroa firmó nombramientos y cargos en el sistema de Salud para agentes que solicitaron cambios de tareas y de sede.

Mediante una serie de decretos firmados por el gobernador Rolando Figueroa , el Poder Ejecutivo determinó nombramientos y creaciones de cargos que impactarán en diversos sectores del sistema de Salud.

Ante todo, estos movimientos representan un acto de justicia laboral y administrativa con trabajadoras y trabajadores que solicitaron cambios de tareas y traslados, pero que no fueron respondidos en años.

Estos movimientos buscan fortalecer el funcionamiento de distintas áreas y optimizar los recursos humanos disponibles. Con esa idea se dispusieron varios cambios y adiciones al personal.

Entre las principales novedades se encuentran reubicaciones laborales para tres agentes, mientras que una cuarta fue trasladada al área de Traumatología de Plottier. Otro cambio de función afecta a un agente que pasará a trabajar en Almacenes.

El emblemático caso Deolinda

Entre los casos más representativos de esta situación se encuentra el de Deolinda Gutiérrez, una trabajadora de la salud que ha compartido su larga y difícil experiencia para conseguir un traslado laboral desde Buta Ranquil a la localidad de Las Ovejas, donde se desempeña como mucama. Lo que en un principio fue una necesidad familiar, se convirtió en una década de obstáculos y frustraciones.

Esta trabajadora solicitó en 2016 su traslado para poder estar cerca de su hijo, quien en ese momento cursaba el secundario en Las Ovejas. Sin embargo, su petición se topó con una serie de trabas administrativas y burocráticas hasta hoy.

DEOLINDA GUTIERREZ

"Me ponían peros, pasaban los años y nunca salía nada," relata, haciendo referencia a las gestiones con directoras anteriores. La situación se agravó cuando, hace tres años, descubrió que su cargo había sido asignado a otra persona sin su conocimiento.

El panorama cambió con la llegada de la actual dirección del hospital de Las Ovejas, que descubrió que toda la documentación había quedado "olvidada y cajoneada". Con el apoyo de la zona sanitaria del Alto Neuquén se reactivó el expediente. Gracias a estas gestiones, el traslado, que había esperado por años, finalmente se concretó con la firma del correspondiente decreto rubricado por el gobernador.

"Me pasaron un montón de cosas en el camino, pero acá estamos, trabajando y feliz porque siempre esperé el cambio a Las Ovejas", contó Gutiérrez.

Nuevos Cargos

También se crearon nuevos cargos presupuestarios en varios puntos de la provincia. En el área de salud, se sumarán enfermeros en las localidades de Junín, Picún Leufú y Zapala. Añelo contará con un/a Licenciado/a en Obstetricia, y se incorporará a un/a Licenciado/a en Enfermería.

Para reforzar la infraestructura sanitaria y de servicios, se crearon puestos para tres mucamas, un camillero y un/a Técnico/a en Imagen. Además, se cubrió un cargo vacante para un/a Agente Sanitario.

Finalmente, se creó un cargo presupuestario para el área de lavadero en Andacollo. Estos cambios, sumados a las reubicaciones, buscan una distribución más eficiente del personal para mejorar la calidad del servicio y, fundamentalmente, hacer justicia con trabajadores que durante años esperaron respuestas a sus legítimos pedidos de traslado.

Además, se formalizó la designación de un agente en el Sistema de Residencias, consolidando así el equipo de profesionales en formación.