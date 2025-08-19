Deportes La Mañana Aerolíneas Argentinas El insólito conflicto entre Aerolíneas Argentinas y los jugadores de Peñarol

La empresa publicó un comunicado contra los futbolistas del Carbonero, que viajaron para enfrentar a Racing por la Copa Libertadores.







En vísperas del cruce de Copa Libertadores entre Racing y Peñarol este martes en Avellaneda, el plantel visitante protagonizó un incidente previo extrafutbolístico que motivó un inusual comunicado de Aerolíneas Argentinas.

Los futbolistas charrúas, que viajaron en un vuelo de la empresa estatal, fueron filmados arengando y cantando con intensidad en la cabina. En las imágenes se observa a varios jugadores, liderados por el capitán Maximiliano Olivera, golpeando los asientos, zarandeándolos e, incluso, parándose sobre ellos.

La aerolínea emitió un contundente repudio: “Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”. En un mensaje que alude irónicamente a la letra de la canción que entonaban los jugadores, la empresa añadió: “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio”.