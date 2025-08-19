La razón por la que hoy Vélez, Racing y Huracán no jugarían sus partidos de Copa

Peligra la realización de los partidos que deben disputar como locales el Fortín, la Academia y el Globo de Parque Patricios.

Esta semana se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Sudamericana . En ese contexto, la alerta meteorológica por fuertes tormentas y lluvias en el área metropolitana de Buenos Aires pone en riesgo la programación de los partidos que se jugarán allí este martes. Por lo tanto, la alerta mantiene en vilo a los equipos que harán de local en esta jornada: Vélez , Racing y Huracán .

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por un temporal que incluye lluvias intensas y fuertes vientos durante todo el martes. Hasta las 14 habían caído 57,9 milímetros de agua. Prácticamente, el equivalente al promedio mensual de agosto en CABA. Se espera que las condiciones climáticas sean más complicadas para la tarde/noche, justo en el horario en el que se disputarán los partidos.

Vélez recibirá a Fortaleza de Brasil desde las 19 por la revancha de octavos de la Libertadores. A esa hora, Huracán jugará en Parque Patricios ante Once Caldas de Colombia por la Sudamericana. Y a las 21.30, Racing jugará contra Peñarol de Uruguay por la Libertadores.

Según informó el diario Olé, por estas horas existen más dudas sobre una posible suspensión del encuentro de Racing. Sin embargo, a partir del alerta emitida, nada será seguro hasta una vez que nos aproximemos al horario de los partidos.

Racing vs Peñarol, a estadio lleno

Racing disputará este martes, a las 21.30, el partido de vuelta por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores ante Peñarol de Uruguay. Ante un partido de tamaña importancia, la respuesta de la gente de la Academia fue contundente: agotadas todas las populares y plateas.

Un detalle no menor es que la Academia solo admite socios para sus partidos de local. Y fueron 40.000 los que pagaron el bono de 30.000 pesos para ingresar tanto a populares y plateas. Además, habrá 4.500 hinchas de Peñarol, porque para partidos de torneos internacionales se admiten visitantes. De cortesía: 2.000 tickets más. El Cilindro estará a full en una noche con pronóstico de lluvias y tormentas. Por eso, los jugadores del equipo de Gustavo Costas contarán con un apoyo descomunal por parte de los hinchas, dispuestos a ver cómo ellos dan vuelta la desventaja de Montevideo, donde los Carboneros ganaron 1 a 0.

Por su parte, la Aprevide comunicó que los hinchas de Peñarol ingresarán al Cilindro a partir de las 17.00. El comunicado oficial indica que será "a medida de que vayan llegando". Si bien se recomienda llegar temprano, los charrúas podrán llegar a la hora que ellos quieran, sin la imposición que sufrieron los de Racing en el Campeón del Siglo.

A su vez, para evitar disturbios, dicha parcialidad ingresará por Avenida Colón y la calle Alsina, más precisamente por las puertas 24, 26 y 29. De todas formas, el operativo contará con la participación de 850 efectivos de la policía bonaerense y otros 160 de seguridad privada. En cuanto a lo que a la salida respecta, el combinado que pierda la serie se retirará primero del lugar y el que gane podrá quedarse a festejar en las tribunas.