El jugador de River que se lesionó y se perdería el Mundial Sub-20

Fue uno de los refuerzos más llamativos en el último mercado de pases y ahora estará casi un mes afuera de las canchas.

Alex Woiski , el joven delantero de River Plate que llegó en el último mercado de pases procedente de Mallorca y es una de las apuestas de Marcelo Gallardo , sufrió un esguince de tobillo en una práctica y podría perderse el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección Argentina .

Cuando parecía que el panorama comenzaba a estabilizarse para River con el tema de las lesiones en el plantel, una nueva baja vuelve a encender las alarmas en Núñez. Woiski sufrió la lesión tras una fuerte infracción en un entrenamiento y el diagnóstico inicial establece un tiempo de recuperación de entre 2 y 3 semanas, lo que lo deja automáticamente marginado de los partidos ante Lanús y San Martín de San Juan, y con la incertidumbre de si podrá llegar en condiciones al Superclásico frente a Boca Juniors.

El ex jugador de Mallorca debutó en la Reserva con un empate frente a Independiente y repitió titularidad en la victoria contra Godoy Cruz. Sin embargo, todavía no recibió el visto bueno definitivo de Gallardo para volver a entrenar con la Primera. La idea del cuerpo técnico fue seguir evaluándolo en el equipo juvenil, pero la lesión frenó por completo ese plan.

La situación también preocupa fuera de River: Diego Placente, técnico de la Selección Argentina Sub-20, lo tenía en sus planes para el Mundial de Chile que comenzará el 27 de septiembre. Aunque los tiempos de rehabilitación permiten ser optimistas, su participación en el torneo internacional quedó condicionada.

La enfermería de River: la lista de lesionados

El esguince de tobillo de Alex Woiski se suma a una larga lista de bajas que viene golpeando al plantel de River Plate en las últimas semanas y que genera un clima de pesimismo puertas adentro para el plantel de Marcelo Gallardo.

Quién abre la lista es el defensor central Lucas Martínez Quarta, quién sufrió un esguince del ligamento colateral de la rodilla en la tercera fecha del campeonato en el cruce ante San Lorenzo. Otro defensor que es baja para el Muñeco es Germán Pezzella: rotura de ligamentos (recientemente operado con éxito) ante Independiente en la cuarta fecha del Clausura.

El mediocampo tampoco tuvo suerte. Maxi Meza sufrió una tendinitis rotuliana, luego de arrastrar una molestia durante varios partidos, en el encuentro de la segunda fecha, en Córdoba, ante Instituto. Maxi Salas, el gran refuerzo del último mercado de pases, sufrió esguince del ligamento colateral de la rodilla ante San Lorenzo.

También Gallardo recibió la mala noticia de la rotura de ligamentos de Agustín Ruberto y del esguince de tobillo de Fabricio Bustos. Ahora se suma la reciente lesión de Woiski justo cuándo el Muñeco de a poco iba recuperando piezas.

Con este panorama, Gallardo debe reacomodar el plantel y también manejar con cuidado la proyección de los juveniles. La seguidilla de lesiones complica todo en el mundo River: una señal de alarma en el presente con condicionantes a futuro. Con la tranquilidad de marchar líder en su zona en el torneo Clausura, las preocupaciones del DT pasan por hacer un buen papel en la Copa Libertadores.