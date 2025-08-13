María Becerra suma una nueva fecha en River Plate y anuncia la venta de entradas

La artista agotó su primer show en el Monumental y se presentará también el 13 de diciembre. Los tickets estarán disponibles desde este jueves.

El furor por el regreso de María Becerra a los escenarios provocó que, a pocos días del anuncio de su show en River Plate para el 12 de diciembre, las entradas se agotaran en tiempo récord . Ante la alta demanda, la producción confirmó una segunda función para el 13 de diciembre en el estadio Monumental, lo que marcará la cuarta vez que “La nena de Argentina” se presenta en ese escenario, un hito sin precedentes para una cantante nacional.

Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles a partir de este jueves 14 de agosto, a las 13, a través de la plataforma oficial AllAccess . La organización recordó que el sitio será el único canal habilitado para la compra y advirtió sobre páginas de reventa que suelen aparecer en los primeros resultados de búsqueda y que no cuentan con respaldo oficial.

Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago, y los clientes de BBVA tendrán la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés.

maria becerra river María Becerra sorprendió a sus fans con el anuncio que estuvieron esperando por meses: su gran regreso a los escenarios.

Precios por sector

Los valores para esta segunda presentación serán los mismos que para la fecha inicial y se detallan por ubicación:

Platea Sívori Centenario alta: $55.000

Plateas San Martín y Belgrano alta lateral: $60.000

Campo: $65.000

Plateas San Martín y Belgrano alta central: $75.000

Plateas San Martín y Belgrano media lateral: $80.000

Plateas San Martín y Belgrano baja lateral: $90.000

Plateas Sívori y Centenario media: $90.000

Plateas San Martín y Belgrano media central: $95.000

Plateas San Martín y Belgrano inferior lateral: $105.000

Plateas San Martín y Belgrano baja central: $115.000

Plateas San Martín y Belgrano inferior central: $125.000

Pits (sector más cercano al escenario): $300.000

En todos los casos, a los precios indicados se sumará el cargo por servicio correspondiente.

Con estas dos presentaciones, María Becerra reafirma su liderazgo en la escena musical argentina. Tras sus dos conciertos de marzo de 2024, volverá a llenar el Monumental en dos noches consecutivas, un logro que pocas artistas locales han alcanzado y que confirma su creciente convocatoria a nivel nacional e internacional.

maria becerra river anuncio

María Becerra regresa a River Plate con un show 360°

María Becerra regresará a los escenarios para brindar uno de los shows más importantes de su carrera: será el próximo 12 de diciembre se presentará en el Estadio de River Plate, con una propuesta escénica de 360°.

Luego de hacer historia como la primera mujer argentina en presentarse en River, con dos funciones sold out en tiempo récord, María vuelve con su show más ambicioso hasta la fecha. Esta vez, ofrecerá una experiencia inmersiva 360°, pensada para conectar con su público desde todos los ángulos.

Luego de irrumpir en la pantalla chica con su papel en la serie "En el barro" de Netflix, la cantante de "Corazón vacío" no para de sorprender. En esta ocasión, el show que propone es un nuevo estilo, donde el escenario se ubica en el centro del recinto, para que sea totalmente rodeado por el público. Esto permite que los presentes tengan una vista panorámica del espectáculo.

El show será en el estadio River Plate y no es la primera vez que se presenta en ese estadio. El año pasado lo hizo con dos conciertos soldouts en tiempo récord que reunió a más de 130 mil personas. Sin embargo, el tercer show en River es completamente renovado y bajo un concepto 360. Esto significa que el público podrá ver el concierto desde todos los ángulos.