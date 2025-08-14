El biógrafo de Milei puso en duda la denuncia de Julieta Prandi y defendió al ex

Luego de tres audiencia judiciales, la Justicia determinó este miércoles que Claudio Contardi deberá pasar 19 años en prisión por abuso sexual agravado y violencia de género luego de una denuncia que hizo su expareja Julieta Prandi . Una vez conocida la resolución de la justicia, que solicitó la detención inmediata y lo encarceló minutos después de conocer el veredicto, Nicolás Márquez , abogado, escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, se mostró en contra del fallo y cuestionó el accionar de la víctima.

" Julieta Prandi : no me agrada la farándula ni los escándalos de los “mediáticos”, pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. No conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión y mucho menos conozco a quien ha sido el exmarido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas", comenzó escribiendo Márquez en un extenso comunicado publicado en su cuenta personal de X (ex Twitter).

En su escrito reveló los motivos por los cuales cuestionó el proceso: "Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido “secuestrada” y abusada sexualmente durante años por su propio marido".

Posteo eliminado-Márquez

Luego profundizó encendiendo la polémica con Prandi: "Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente: ¿Cómo hizo para vivir por años bajo “secuestro” sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue “abusada” sino es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?".

"Sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentada en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue “testigo” presencial del “el secuestro” ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa", sumó.

Para cerrar su texto escribió: "Conclusión: NO ME CIERRA NADA". Al ver el sinfín de comentarios que despertó la publicación con el paso de los minutos, Márquez eliminó la publicación y decidió hacer otro posteo para contar por qué lo eliminó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NickyMarquez1/status/1955666157001707841&partner=&hide_thread=false El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas, por haber cometido el "pecado" de poner en duda la verosimiltud de una denuncia sin testigo alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás me obligó a borrar el tuit:… — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) August 13, 2025

"El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas, por haber cometido el "pecado" de poner en duda la verosimiltud de una denuncia sin testigo alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás me obligó a borrar el tuit: no tengo ganas de pasar el miércoles atendiendo decenas de boludos e ignorantes que agreden sin brindar un solo argumento y encima con perfiles de existencia física improbable. Bye", escribió en otro tweet.