El oficialismo frenó en Diputados la citación a Karina Milei y Manuel Adorni por el caso Libra

La oposición intentó incorporar al debate tres proyectos vinculados a la presunta criptoestafa, pero no alcanzó la mayoría agravada necesaria.

Manuel Adorni y Karina Milei no darán explicaciones en Diputados sobre su presunta participación en la trama de la criptoestafa.

La oposición no logró avanzar en la Cámara de Diputados de la Nación con los proyectos vinculados al caso Libra , luego de que el oficialismo frenara la moción de apartamiento de reglamento que buscaba incorporar al temario la citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que brinden explicaciones sobre su presunta participación en la trama de la criptoestafa.

La iniciativa fue impulsada por el diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, quien planteó el apartamiento de reglamento al inicio de la sesión especial para tratar tres proyectos de ley relacionados con el caso Libra .

Dos de ellos proponían convocar a los funcionarios al Congreso para que rindan cuentas sobre el escándalo, mientras que el tercero buscaba que el presidente Javier Milei responda sobre sus contactos con el intermediario cripto Mauricio Novelli.

karina milei manuel adorni

Una votación sin mayoría agravada

La moción obtuvo 125 votos afirmativos y 116 negativos, pero no alcanzó la mayoría de tres cuartas partes de los diputados presentes que se requiere cuando los expedientes no cuentan con dictamen de comisión, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, los proyectos no pudieron ser incorporados al temario de la sesión, lo que representó un revés para los bloques opositores que buscaban avanzar en la investigación parlamentaria del caso.

Tras la votación, Ferraro sostuvo que el resultado no cierra el debate y anticipó que continuarán impulsando las iniciativas en las próximas semanas. “Hubo 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día y otros diputados ya comprometidos, en las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación”, afirmó.

Críticas a la investigación judicial

Durante su intervención en el recinto, el legislador también cuestionó el avance de la causa judicial y apuntó contra la actuación de los tribunales federales de Comodoro Py.

“A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa Libra, en donde se ha malversado la investidura presidencial”, expresó Ferraro.

El diputado señaló además que, a más de un año del inicio del caso, no se realizaron citaciones a declarar a los principales involucrados, entre ellos Novelli, Morales y Terrones Godoy, y cuestionó que el presidente no haya presentado denuncias si no tuvo participación en los hechos.

El caso Libra en el centro del debate político

El caso Libra se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el oficialismo y la oposición en el Congreso, ya que distintos bloques impulsan pedidos de informes e interpelaciones para esclarecer la presunta criptoestafa y determinar eventuales responsabilidades políticas.

Mientras la oposición insiste en avanzar con citaciones y requerimientos de información, el oficialismo mantiene su postura de bloquear el tratamiento de los proyectos sin dictamen previo, lo que por ahora impide que los funcionarios del Ejecutivo sean convocados a dar explicaciones en el recinto.