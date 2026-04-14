Las impactantes imágenes de un preso político cubano tras permanecer 5 años en la cárcel

Las fotos que se viralizaron, muestran un deterioro físico extremo, con signos de desnutrición y graves enfermedades no tratadas. IMÁGENES SENSIBLES.

La imagen del opositor tras su liberación vuelve a poner el foco en las denuncias sobre las condiciones en cárceles de Cuba.

La liberación de Alexander Díaz Rodríguez, un opositor de 45 años, otra vez desata duros cuestionamiento al sistema penitenciario de Cuba . En las últimas horas se conoció su salida de prisión, tras cumplir una condena de cinco años. Las fotos causaron gran conmoción.

Las imágenes están dando vuelta por todo el mundo y muestran un deterioro físico extremo, con signos de desnutrición y enfermedades no tratadas.

Díaz Rodríguez fue detenido luego de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 , una jornada marcada por movilizaciones en distintas ciudades del país. Desde entonces, su situación quedó bajo seguimiento de organizaciones de derechos humanos, que alertaron sobre su estado de salud y las condiciones de encierro.

Las imágenes difundidas tras su liberación, lo muestras con un impactante deterioro físico: costillas marcadas, debilidad extrema y signos visibles de enfermedad. Según los reportes, durante su detención padeció cáncer de garganta y tiroides sin acceso a tratamiento adecuado.

cuba Organizaciones internacionales advierten por el deterioro de presos políticos en Cuba y reclaman mayor control sobre el sistema penitenciario.

A ese cuadro se sumaron otros problemas de salud, como anemia, hepatitis B y trastornos digestivos. La falta de alimentación suficiente y la ausencia de atención médica adecuada aparecen como factores determinantes en su deterioro.

Familiares y organizaciones denunciaron que las solicitudes para mejorar sus condiciones o acceder a una licencia fueron rechazadas en reiteradas ocasiones. En ese contexto, el estado del ex detenido se agravó con el paso del tiempo.

El trasfondo político de su detención

La causa de su encarcelamiento se vincula con su participación en las protestas de julio de 2021. Aquella jornada reunió a miles de personas que reclamaban cambios políticos y mejores condiciones de vida.

Díaz Rodríguez fue arrestado en la provincia de Artemisa y acusado por su rol en esas manifestaciones. Además, su pertenencia a espacios opositores, como el Partido Unión por Cuba Libre, lo ubicó en el radar de las autoridades.

cuba La imagen del opositor tras su liberación vuelve a poner el foco en las denuncias sobre las condiciones en cárceles de Cuba.

Organizaciones como Prisoners Defenders sostienen que su caso forma parte de un patrón más amplio. Señalan la existencia de persecución sistemática contra disidentes, con detenciones, hostigamiento y condiciones de encierro cuestionadas.

El propio testimonio de activistas que siguieron el caso refuerza esa lectura. Tras su liberación, solicitaron la difusión de imágenes para visibilizar el impacto del encierro en su salud.

Denuncias, respuesta oficial y debate internacional

El caso reavivó las críticas hacia el gobierno cubano en materia de derechos humanos. Diversas organizaciones denunciaron malos tratos, falta de asistencia médica y condiciones inadecuadas dentro del sistema penitenciario.

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Desde el gobierno, en cambio, se rechazan esas acusaciones. Las autoridades sostienen que las personas detenidas no lo están por motivos políticos, sino por hechos vinculados a alteraciones del orden público.

Esa posición contrasta con los registros de organizaciones internacionales y con los testimonios de familiares. En el caso de Díaz Rodríguez, se denunciaron incluso episodios de violencia y restricciones en el acceso a alimentos enviados por su entorno.

La difusión del estado físico del preso convirtió su historia en un símbolo. Las imágenes funcionan como un testimonio directo del impacto del encierro, en un contexto donde persisten las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la isla.