Javier Milei volvió a apoyar a Adorni y dijo por qué no avanza el plan de dolarización

El Presidente brindó su respaldo nuevamente en medio del escándalo y habló sobre el plan económico de su gobierno.

El presidente destacó el trabajo que realiza Adorni en las reuniones de gabinete.

En medio del escándalo por un presunto enriquecimiento ilícito que involucra al actual jefe de Gabinete Manuel Adorni , el presidente Javier Milei volvió a mostrar su apoyo y recordó la victoria que obtuvo en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires.

En una entrevista en el programa "Economistas" de la TV Pública, Milei describió a Adorni como un "maravilloso jefe de Gabinete", además de brindar algunas presiones económicas. De hecho, explicó por qué no avanza hacia una dolarización .

Por otro lado, destacó el trabajo que realiza en las reuniones de gabinete: "Yo fijo el norte y la dirección de la política, pero después se queda él trabajando en la cocina con los ministros". Según trascendió, Milei pidió a su equipo centralizar las demandas de gestión a través de Adorni , reafirmando así su autoridad.

En otro pasaje, el mandatario libertario destacó algunas reformas económicas que se han realizado y ponderó la "motosierra" del minsitro Sturzenegger: "La motosierra sigue encendida".

"La motosierra sigue encendida": Milei habló sobre las reformas que lleva a cabo el gobierno

"No podés dolarizar porque la gente no quiere hacerlo"

En este sentido, ratificó el ajuste del gasto público, uno de los ejes de su gestión: "Federico Sturzenegger sigue desregulando, el Banco Central tiene que seguir apretando la política monetaria y no vamos a ceder a que nos tomen la calle".

"Hoy, Sturzenegger informó que superamos las 15 mil reformas. En ese conjunto que hicimos 15 mil reformas, eliminamos el déficit fiscal en un mes, eliminamos el cuasifiscal en seis meses", subrayó.

Por otra parte, habló sobre por qué no avanzó hacia una dolarización y expresó: "No podés dolarizar porque la gente no quiere hacerlo. Nostoros hemos planteado la dolarización en dos ejes. Vos si querés podés hacer tus transacciones en dólares y la gente no lo hace, hemos sancionado la Ley de Inocencia Fiscal y la gente no lo hace".

Según explicó, no puede "imponerle las cosas a la fuerza a la gente". "Si le das la opción de hacerlas en dólares, pero lo quieren seguir haciendo en pesos, perfecto".

No podes dolarizar porque la gente no quiere hacerlo

Qué dijo Milei sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en los mercados

Luego de brindar algunas explicaciones económicas, el presidente Milei habló sobre un mes de inestabilidad en los mercados a nivel global por la Guerra en Medio Oriente, que tuvo un impacto directo en el valor del petróleo.

En este sentido, reconoció un impacto en la caída de la actividad económica y admitió que "la gente la pasa muy mal", aunque los indicadores de pobreza del segundo trimestre mejorarían y la inflación minorista va a "colapsar" inexorablemente.

milei entrevista

"Nosotros como economistas estamos acotumbrados a mirar los números y sabemos que representa una suerte de promedio y hay gente que puede estar en la colas. Entonces, este es un punto no trivial. Pero lo que siente la gente es el impacto en la actividad", sumó.

Para finalizar, el presidente cerró la entrevista con una reflexión final del tiempo que lleva en la gestión. "No me costó tomar ninguna decisión porque se lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tengo la convicción de hacerlo. Cuando pones como eje la moral de la política de Estado y hacés lo que está bien, eso te acomoda la política y la economía", concluyó.