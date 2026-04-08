La escribana de Manuel Adorni habló con la prensa y dio detalles sobre la compra del departamento de Caballito

Durante dos horas la mujer brindó su declaración en la investigación por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni en Comodo Py.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró como testigo este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en Comodoro Py , en el marco de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

La declaración duró alrededor de 2 horas y reveló que el jefe de Gabinete y vocero presidencial compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados en 12 cuotas sin interés.

Después de asegurar que "había contestado todas las preguntas”, Nechevenko esbozó que " no hubo un préstamo " para la adquisición de las viviendas. Cabe recordar que dos jubiladas - que fueron citadas a declarar este jueves- aparecen como participantes en la venta del departamento donde Adorni reside.

Según consta en la causa, las mujeres Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, no solo actuaron como vendedoras del inmueble, sino también como prestamistas. Ahora la escribana, que intervino en las operaciones de dos propiedades adquiridas por Adorni y su esposa, reveló que el adelanto y las cuotas sin interés son el acuerdo al que efectivamente llegaron con el funcionario público.

depto adorni calle asamblea El jefe de Gabinete hipotecó también el departamento anterior en el que que vivía con su familia, en la calle Asamblea al 1100 en CABA.

Qué reveló la escribana sobre la compra de los inmuebles de Adorni

"Préstamo de dinero, así en efectivo, no hubo", dijo hoy la escribana respecto a esa operación, en una de las pocas definiciones que dejó en su diálogo con la prensa, reveló La Nación.

En este sentido, se le consultó si ella había certificado el origen del dinero utilizado por el Jefe de Gabinete para las operaciones inmobiliarias, y ella señaló que no "hubo dinero en efectivo".

En el marco de ese ida y vuelta, precisó que la operación del departamento de Caballito fue una "compraventa con una hipoteca de saldo de precio", aunque no ahondó en mayores detalles. "No prestaron dinero", insistió sobre las jubiladas, en varias oportunidades.

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La escribana también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea. En esa transacción volvió a repetirse una operatoria similar, según reconoció la testigo.

En este caso, Adorni accedió a un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio. Molina es acreedora del 85% del crédito y su hija el 15%, con una devolución a 24 meses y un interés del 11%, indicó la escribana a la Justicia.

La jueza habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti, en Exaltación de la Cruz.

El fiscal Pollicita pidió el poder acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa, pero Nechevenko dijo que no lo tenía.

Según trascendió, la profesional presentó todas la documentación requerida por el fiscal. Al salir de Tribunales, aclaró a la prensa que "no hubo ningún préstamo" y sobre el origen de los fondos se desligó totalmente: "hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero".