El FMI advirtió que la inflación oficial está desactualizada y pidió reformar el INDEC

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en un informe técnico sobre la Argentina que el índice oficial de inflación se encuentra desactualizado , cuestionó la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y recomendó avanzar con una nueva ley para modernizar el sistema estadístico.

El documento del organismo financiero internacional fue presentado en el marco de la segunda revisión del acuerdo suscripto con el gobierno de Javier Milei .

La entidad financiera remarcó que la canasta vigente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) dejó de reflejar los patrones actuales de consumo de la población. Además, advirtió sobre deficiencias en la calidad de las estadísticas económicas , con problemas de precisión y retrasos en la difusión de datos vinculados tanto a la actividad como al sector externo.

El informe se conoció después de que el Gobierno decidiera frenar la publicación de un nuevo IPC que el INDEC tenía preparado desde principios de este año. La actualización incluía nuevas ponderaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 y contaba con pruebas técnicas realizadas junto al FMI.

La decisión de postergar el nuevo índice derivó en la salida de Marco Lavagna, quien dirigía el organismo estadístico. En su lugar asumió Pedro Lines, técnico del instituto. Según el reporte, la actualización quedó suspendida hasta que el proceso de desaceleración de la inflación esté consolidado.

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El FMI indicó además que el marco institucional del INDEC necesita modificaciones para mejorar la calidad y credibilidad de las estadísticas públicas. “El personal técnico del Fondo está dispuesto a continuar brindando asistencia técnica”, señaló el documento difundido tras la revisión del Programa de Facilidades Extendidas firmado con la Argentina.

La inflación oficial en la mira del FMI

El nuevo índice de inflación estaba previsto para marzo de 2025 y ya había atravesado un período de pruebas junto al FMI. El Gobierno decidió postergar su publicación por ajustes técnicos pendientes en las canastas provinciales y por el impacto que podía tener sobre las expectativas económicas.

En septiembre del año pasado, el propio organismo estadístico había informado que el IPC actualizado comenzaría a utilizarse durante 2026. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también había mencionado en uno de sus informes el efecto que tendría la nueva medición sobre las proyecciones de inflación.

inflacion marzo (1) El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de las redes sociales, que la inflación de abril fue “la más baja en cinco meses”.

Cerca del Gobierno explicaron que el nuevo esquema modifica el peso de algunos rubros dentro de la canasta de consumo. Entre ellos aparecen los servicios públicos, que tendrían una incidencia mayor en la medición mensual de inflación y podrían alterar la percepción sobre la desaceleración de precios.

El FMI proyectó que la inflación anual rondará el 25% durante este año. El organismo recordó además que el Gobierno había confirmado en enero que la aplicación de las nuevas ponderaciones quedaría suspendida hasta que el proceso de desinflación estuviera consolidado.