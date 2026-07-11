Narcomenudeo: lo denunció un vecino por el manejo de un "kiosco" pero igualmente zafó

El narco de San Martín de los Andes fue denunciado por un vecino a través de un llamado anónimo.

Un hombre que estuvo bajo sospecha por la venta de drogas en un barrio de la ciudad cordillerana de San Martín de los Andes evitó una pena efectiva de prisión tras la investigación en su contra. ¿Qué situación lo favoreció?

El hombre, con domicilio en el barrio Chacra 30 , fue denunciado por un vecino que no se identificó y que, a través de una llamada telefónica, alertó a los integrantes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF). No solo les dio precisiones sobre la ubicación del kiosco narco sino también como se apodaba el sospechoso.

A partir de los datos aportados por el vecino, la Policía Federal inició un seguimiento de los movimientos del hombre apuntado por su vecino. Los efectivos no tardaron en comprobar que la información brindada por el denunciante era certera y que, tanto en horas de la tarde como la noche, se registraba un importante movimiento de personas en el domicilio del narco.

El resultado de las pesquisas fue motivo de un informe, que se entregó a los responsables de la fiscalía federal de Zapala.

En el allanamiento fueron hallados envoltorios con cocaína y varias plantas de Cannabis sativa.

Finalmente, el 7 de marzo del año pasado se concretó un allanamiento y los efectivos de la Federal lograron incautar un poco más de 250 gramos de cocaína, dinero en efectivo, una tumbera y municiones.

Favorecido por ausencia de antecedentes

Al igual que en otras causas penales, a la hora de la definición, el Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que no eran suficientes los elementos probatorios para sostener la acusación por venta de estupefacientes.

De esta forma, la parte acusadora y la defensa pública coincidieron en presentar un acuerdo pleno aunque por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Entre otros elementos que lo favorecieron al sospechoso, fue su falta de antecedentes.

Una donación de 170 mil pesos

La fiscalía consideró que el hombre debía cumplir un castigo condicional de 2 años, además de pautas de conducta. Asimismo, se dispuso que un poco más de 170 mil pesos secuestrados sean destinados a la cooperadora del hospital de San Martín de los Andes.

Por su parte, el acusado aceptó los términos de la propuesta.

Gentileza Policía Federal

El juez de garantías de la ciudad de Zapala se limitó a homologar el acuerdo y hacer un repaso de las pautas de conducta que deberá cumplir el condenado.

Uno de los procesos que se resolvió en forma similar a la causa que involucraba al hombre con domicilio en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes tuvo como protagonista a un dealer de Zapala.

Sorprendido con drogas en una plaza

La investigación en contra del narco zapalino arrancó el 7 de mayo de 2022, cuando la Policía provincial interceptó a un sospechoso que se encontraba en cercanías del cruce de las calles Ayacucho y Riobamba, en plaza España, en Zapala. Los agentes del Comando Radioeléctrico comprobaron que el sospechoso, en un intento de desembarazarse de las pruebas incriminantes, arrojó envoltorios con cocaína (no más de ocho gramos) y un poco más de 80 gramos de marihuana, además de unos porros armados.

Debido a la cantidad escasa de droga, el joven zapalino enfrentó una imputación inicial por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Probation

A la hora de la definición de la causa, que se concretó el pasado mes de mayo, el MPF contempló atenuantes como que el joven no tenía antecedentes penales y que, considerando el tiempo transcurrido, se podía ir hacia la suspensión del procedimiento penal a prueba, es decir, una probation.

El imputado contó con el asesoramiento de la defensa oficial y aceptó los términos acordados, que incluyeron la donación de 300 mil pesos a la cooperadora del hospital de Zapala.