Según la UBA, Neuquén encabeza el ranking de inversión por alumno en el país

Un informe realizado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) reveló que el presupuesto nacional destinado a Educación sufrió una caída acumulada del 47,7% durante el bienio 2024-2025. En contraste con ese escenario, el mismo estudio destaca que la provincia del Neuquén encabezó el ranking nacional de inversión con un gasto cercano a los 6 millones de pesos por estudiante en 2024, consolidándose como la jurisdicción con mayor asignación de recursos de toda la Argentina. Los datos tienen, entre sus fuentes, informes estadísticos de la secretaría de Educación de la Nación.

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez , dijo al respecto que “el Estado provincial neuquino ratifica el compromiso asumido por la actual gestión de mejorar la calidad del sistema público en todas sus dimensiones y de manera equitativa en el territorio”. Valoró en tal sentido los datos del informe presentado ante el Poder Legislativo a fines de 2025 por el ministerio de Economía de la provincia, en el que el rubro educativo mostró que insume el 42% del total general del presupuesto provincial, posicionándose como el sector prioritario con una inversión proyectada de 9,9 millones de pesos por alumno al año, tal como lo dispuso el gobernador Rolando Figueroa .

Martínez explicó que “esta inversión histórica se traduce en acciones concretas que garantizan el funcionamiento diario y el desarrollo socioeducativo regional; los recursos económicos se distribuyen de manera equitativa en partidas de refrigerio y comedores, equipamiento de talleres, materiales didácticos y deportivos, seguridad y transporte escolar”. A nivel pedagógico, la gestión se destaca por “una creación inédita de horas y cargos docentes, sumado al despliegue del Plan Redistribuir Oportunidades, cuyo eje principal es el programa de Becas Gregorio Álvarez, diseñado para asegurar la permanencia y el egreso escolar en todos los niveles educativos de los y las estudiantes neuquinos”.

Reactivación de la infraestructura escolar

En materia de infraestructura, la Provincia absorbió las obras de edificios escolares que habían quedado paralizadas tras la interrupción del financiamiento nacional. Dichos establecimientos fueron finalizados con recursos neuquinos e inaugurados durante el primer año y medio de gestión de Figueroa.

A estas estructuras se sumaron nuevas ampliaciones y edificios mediante una inversión superior a los 48.000 millones de pesos, destinados a cerca de 80 instituciones de las diferentes regiones de la provincia. En paralelo, se ejecutaron mejoras en patios, cubiertas de techos y modernización de servicios básicos por un total de 22.000 millones de pesos.

El plan de obras a mediano y largo plazo continúa expandiéndose: a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) y de la empresa CORFONE, se asignan más de 400.000 millones de pesos para la construcción de nuevos edificios destinados a más de 25 instituciones del sistema educativo.

Liderazgo salarial docente

El informe de la UBA también puso el foco en la política salarial. El estudio advierte que el esquema de financiamiento descentralizado en el país genera una elevada dispersión salarial entre provincias; sin embargo, sitúa a Neuquén con el salario bruto más elevado de la Argentina.

Tomando como testigo el perfil de un maestro de primaria de jornada simple con 10 años de antigüedad, la remuneración neuquina es un 142% superior a la registrada en Santiago del Estero, la jurisdicción con el salario más bajo para ese mismo cargo. Esta diferencia se consolida y el gobierno de Neuquén asumió mensualmente además con recursos propios, el financiamiento del componente del incentivo docente.

Neuquén expone hoy un modelo de gestión basado en la autonomía financiera y la priorización presupuestaria, convirtiéndose en una excepción federal frente al ajuste nacional en materia educativa. A través de la inversión en infraestructura, salarios docentes, becas, partidas, programas de fortalecimiento de la formación docente para robustecer procesos de alfabetización y aprendizaje, la provincia transforma sus recursos estratégicos en capital humano para garantizar un sistema público de calidad.