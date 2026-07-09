Un neuquino llevó la pelota en el partido de Argentina contra Egipto: quién era

Tiene 14 años y participó de la ceremonia de inicio del encuentro por los octavos de final del Mundial 2026.

Un adolescente neuquino cumplió uno de los sueños de su vida: estar en el campo de juego junto con Lionel Messi y toda la Selección Argentina . Fue el encargado de llevar la pelota oficial, delante de los jugadores al centro de la cancha del estadio de Atlanta (Estados Unidos) cuando estaba a punto de iniciar el partido trascendental frente a Egipto.

Se trata de Facundo Gómez, de tan solo 14 años, el que estuvo en las pantallas de todo el mundo para encabezar la ceremonia previa a los himnos. Facundo actualmente juega en el club Urartu de Armenia, pero recordó sus primeros pasos en la Escuela de Fútbol Los Pekes de San Patricio del Chañar.

El martes tuvo la oportunidad de formar parte de este gran escenario internacional, que le llegó tras destacar en un partido contra All Boys. Su actuación llamó la atención de unos captadores de la marca Kia, quienes gestionaron esta posibilidad para que representara a Argentina en el evento.

Gentileza Ely Vidal

Messi y el Mundial

Recordó con cariño y gratitud al profesor Richard, un formador al que recuerda con especial gratitud: "Fue un buen profe y me enseñó mucho como soy ahora". Luego pasó al club San Patricio de Chañar, para luego pasar a Quilmes en Buenos Aires, antes de que su participación en el Mundialito le abriera las puertas del fútbol armenio.

El joven futbolista fue entrevistado por Acordes Deportivos y Chañar Digital a quienes contó sobre las expectativas previas al partido. "Tengo muchos nervios", adimitió y agregó: "Dicen que no tengo que saludar a nadie. Yo voy a tratar de saludar a Messi o Julián, pero no los tenemos que molestar antes del partido porque van a estar concentrados".

Acto seguido, contò que extraña la comida argentina y no se quiso despedir sin saludar a gente importante de la regiòn. "Yo quiero mandarle saludo a Los PeKes de El Chañar, al profe Richard, a San Patricio en Chañar y a la escuelita de Beto Ramírez".

El orgullo del club que lo vio dar los primeros pasos

Desde el Club San Patricio del Chañar felicitaron al joven jugador que estuvo en el centro de la escena mundial en los minutos previos al encuentro por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 en el partido que Argentina venció a Egipto por 3 a 2.

“De San Patricio del Chañar al Mundial!! Facundo Gómez, surgido de la Escuela de Fútbol Los Pekes y ex jugador de las formativas del Santo, cumplió un sueño inolvidable, este martes ingresó al campo de juego junto a la Selección Argentina en el partido frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. ¡¡Felicitaciones a Facundo!!”, expresaron desde el club local y agregaron: “La Scaloneta hace historia día a día, un Santito estuvo ahí, ¡¡Muy cerca de todo!! ¡¡Vamos Argentina Carajo, Vamos Santo Querido!!”.