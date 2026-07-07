La Selección Argentina juega este martes uno de los partidos más exigentes de su camino en el Mundial 2026: desde las 13 enfrenta a Egipto en el estadio de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, por los octavos de final. El ganador se meterá entre los ocho mejores del torneo.
Mundial 2026 EN VIVO: Argentina va en busca del empate y por el pasaje a cuartos
La Scaloneta busca un lugar entre los ocho mejores ante los Faraones de Mohamed Salah. Seguí el minuto a minuto desde las 13 de Argentina.
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¡Vamos Argentina! Segundo tiempo en marcha
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Se terminaron los primeros 45
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El minuto a minuto de Argentina - Egipto
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Messi y la Selección argentina ya hace los trabajos precompetitivos
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Dibu ovacionado durante el calentamiento previo
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"El equipo está enfocado"
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El once titular de Argentina confirmadísimo
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La Selección, camino al estadio
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Se abrieron las puertas del estadio
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Argentina vs Egipto: formaciones, árbitro y TV
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Cómo sigue el cuadro
El equipo de Lionel Scaloni llega tras el triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en tiempo suplementario, una clasificación sufrida que dejó más dudas que certezas. La Albiceleste dominó la pelota, pero le costó generar peligro, y el cuerpo técnico trabajó en estos días para recuperar frescura y ajustar detalles tácticos.
Enfrente estará un rival que atraviesa un momento histórico. Egipto se metió entre los 16 mejores por primera vez en su historia tras vencer a Australia por penales (4-2), luego de igualar 1-1. Los Faraones habían terminado segundos de un grupo exigente, que compartieron con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.
La gran figura egipcia es Mohamed Salah, aunque llega con lo justo: el capitán sufrió una molestia en los isquiotibiales ante Irán y su rendimiento físico es una de las incógnitas del partido. La previa, además, se calentó desde el lado africano: Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico, lanzó: "Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis".
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