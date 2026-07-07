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en vivo MINUTO A MINUTO LA MAÑANA | NEUQUEN - 7 de julio de 2026 - 14:11

Mundial 2026 EN VIVO: Argentina va en busca del empate y por el pasaje a cuartos

La Scaloneta busca un lugar entre los ocho mejores ante los Faraones de Mohamed Salah. Seguí el minuto a minuto desde las 13 de Argentina.

Messi marró un penal y Egipto sigue ganando

Messi marró un penal y Egipto sigue ganando

Messi marró un penal y Egipto sigue ganando

Messi marró un penal y Egipto sigue ganando

Ibrahim mete el 1 a 0 para Egipto frente a Argentina

Ibrahim mete el 1 a 0 para Egipto frente a Argentina

Mundial 2026 EN VIVO: Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta por los octavos de final

Mundial 2026 EN VIVO: Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta por los octavos de final

EN VIVO

La Selección Argentina juega este martes uno de los partidos más exigentes de su camino en el Mundial 2026: desde las 13 enfrenta a Egipto en el estadio de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, por los octavos de final. El ganador se meterá entre los ocho mejores del torneo.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras el triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en tiempo suplementario, una clasificación sufrida que dejó más dudas que certezas. La Albiceleste dominó la pelota, pero le costó generar peligro, y el cuerpo técnico trabajó en estos días para recuperar frescura y ajustar detalles tácticos.

Enfrente estará un rival que atraviesa un momento histórico. Egipto se metió entre los 16 mejores por primera vez en su historia tras vencer a Australia por penales (4-2), luego de igualar 1-1. Los Faraones habían terminado segundos de un grupo exigente, que compartieron con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

La gran figura egipcia es Mohamed Salah, aunque llega con lo justo: el capitán sufrió una molestia en los isquiotibiales ante Irán y su rendimiento físico es una de las incógnitas del partido. La previa, además, se calentó desde el lado africano: Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico, lanzó: "Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis".

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¡Vamos Argentina! Segundo tiempo en marcha

Se terminaron los primeros 45

Juliannnn...y el arquero saca todo

A los 39 minutos, Argentina merece el empate.

Messi cerca, sigue 0-1

Messi con tiro libre a los 30 estuvo cerca. Pegó en el palo. Antes Mc Allister sacó un cabezazo que contuvo el arquero egipcio.

Messi marró el segundo penal en el Mundial

A los 19 minutos, Messi malogró el penal. Egipto sigue ganando 1 a 0.

Penal penal

Pase profundo de Messi a Tagliafico. El capitán tomó la pelota

Gol de Egipto

A los 14 minutos del primer tiempo, en un partido parejo, Argentina cae 1 a 0. Lo anotó Yasser Ibrahim de cabeza.

Arrancó el partido

El minuto a minuto de Argentina - Egipto

Messi y la Selección argentina ya hace los trabajos precompetitivos

Dibu ovacionado durante el calentamiento previo

Las alineaciones de Argentina y Egipto

"El equipo está enfocado"

El arquero Juan Musso dijo en la previa que "el equipo está enfocado, manteniendo el espíritu". Agregó que "el rival es duro como el del otro día, hoy no va a ser distinto, pero hay actitud y espíritu para dar lo mejor, y darle una alegría a la gente".

La mística del estadio de Atlanta

La Selección Argentina llega al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con un recuerdo inmejorable. La última vez que la Albiceleste pisó ese escenario fue el 20 de junio de 2024, durante la Copa América de Estados Unidos, cuando venció 2-0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi. Aquel fue el primer paso del camino que terminaría con la conquista del bicampeonato continental.

Este martes, ante Egipto por los cuartos de final del Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni buscará escribir otro capítulo feliz en el mismo estadio.

El Mercedes-Benz Stadium fue inaugurado en 2017 tras una inversión de casi 1.600 millones de dólares y se convirtió de inmediato en uno de los recintos deportivos más modernos del planeta. Con capacidad para 71.000 espectadores —ampliable a 75.000 para grandes eventos—, es la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS.

Su techo retráctil, formado por ocho paneles triangulares que se abren en apenas 12 minutos con un diseño inspirado en el diafragma de una cámara fotográfica, y el Halo Board, una pantalla LED circular de 360 grados suspendida del techo, lo convierten en una experiencia única. Fue el primer estadio profesional de Norteamérica en obtener la certificación LEED Platinum por sustentabilidad y ya albergó el Super Bowl LIII en 2019 y partidos del Mundial de Clubes 2025.

El once titular de Argentina confirmadísimo

Scaloni confirmó a los titulares frente a Egipto: Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.

La cábala de caramelos, un clásico

Messi y la Selección ya están en el estadio

El historial de Argentina - Egipto

La Selección argentina se enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en Atlanta, con un historial favorable ante el conjunto africano y con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará un cruce inédito a nivel mundialista, ya que Argentina y Egipto nunca se enfrentaron en una Copa del Mundo de mayores, aunque sí registran antecedentes en selecciones juveniles y olímpicas.

En mayores, si se toma como antecedente el cruce olímpico de 1928, Argentina ganó los dos partidos disputados ante Egipto. El primero fue en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, donde el equipo nacional goleó 6 a 0 en semifinales con tantos de Roberto Cherro, Manuel Ferreira -dos- y Domingo Tarasconi -tres-.

El segundo antecedente fue el 26 de marzo de 2008, en un amistoso jugado en El Cairo, donde el equipo dirigido por Alfio Basile se impuso 2 a 0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso. Lionel Messi no participó de aquel encuentro por sufrir una lesión muscular.

Además, ambos seleccionados se cruzaron varias veces en categorías juveniles. En el Mundial Sub 20 de 2001, Argentina ganó 7 a 1 en la fase de grupos, en un torneo que terminó con título del conjunto nacional y tercer puesto egipcio.

También hubo triunfos argentinos en los Mundiales Sub 20 de 2003, 2005 y 2011, mientras que el antecedente más reciente fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021: Argentina venció 1 a 0 a Egipto con gol de Facundo Medina.

De esta manera, la Selección llega al cruce de octavos con una clara ventaja histórica, aunque frente a un rival que buscará dar el golpe y meterse por primera vez entre los ocho mejores de una Copa del Mundo.

La Selección, camino al estadio

Messi y compañía ya subieron al colectivo que lo traslada al estadio de Atlanta, donde el equipo albiceleste enfrentará a Egipto desde las 13 horas.

Se abrieron las puertas del estadio

La Selección de Egipto partió rumbo al estadio de Atlanta, al mismo tiempo que los primeros hinchas comenzaron a ingresar a las gradas para ver el partido de octavos de final.

Argentina vs Egipto: formaciones, árbitro y TV

Scaloni analiza cambios respecto del once que sufrió ante Cabo Verde. La probable formación argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Del otro lado, el entrenador Hossam Hassan no dio pistas del equipo titular y la principal duda pasa por el estado físico de Salah.

El árbitro principal será el francés François Letexier, acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. El noruego Espen Eskas será el cuarto árbitro.

La transmisión estará a cargo de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium.

Cómo sigue el cuadro

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de Colombia-Suiza, el sábado 11 de julio a las 22 en Kansas City. En la continuidad del cuadro, de cara a una hipotética semifinal, están Inglaterra y Noruega.

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