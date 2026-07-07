Lionel Messi y Egipto: el antecedente mundialista que marcó el inicio de una historia en la Selección Argentina

El primer partido como titular de Lionel Messi con la camiseta argentina llegó ante Egipto en el Mundial Sub-20 de 2005.

El historial de Lionel Messi frente a Egipto tiene un capítulo especial que trasciende cualquier estadística. Antes de convertirse en el máximo referente de la Selección Argentina y conquistar el Mundial de Qatar 2022, el rosarino dio uno de los primeros pasos de su carrera internacional justamente frente a Los Faraones, durante el Mundial Sub-20 disputado en Países Bajos en 2005. Este martes, esos caminos volverán a cruzarse por los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina había comenzado ese certamen con una inesperada derrota por 1 a 0 frente a Estados Unidos. En ese encuentro, Messi ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo y no logró cambiar el desarrollo del partido. La caída encendió las alarmas dentro de la delegación y abrió un fuerte debate sobre la decisión del entrenador Francisco Ferraro de no incluir al entonces juvenil del Barcelona desde el inicio.

Con el paso de los años salió a la luz un recordado episodio ocurrido tras ese debut. Según relató el fallecido periodista y exvocero de la AFA Ernesto Cherquis Bialo , el entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona , llamó por teléfono a Ferraro y lo cuestionó fuertemente por haber dejado a Messi entre los suplentes. El entrenador, en cambio, sostuvo años después que el futbolista arrastraba una contractura y que prefirió preservarlo para evitar una lesión mayor.

Más allá de aquella controversia, Ferraro modificó el equipo para la segunda presentación del torneo. Frente a Egipto, Messi fue titular por primera vez con la camiseta argentina en una competencia oficial y respondió rápidamente a la confianza: a los dos minutos del complemento abrió el marcador para el triunfo por 2 a 0, mientras que el segundo tanto fue convertido por Pablo Zabaleta. Ese resultado permitió encaminar la clasificación del seleccionado a los octavos de final.

A partir de ese partido, el rosarino se transformó en la gran figura del campeonato. Convirtió seis goles a lo largo del torneo, incluidos dos en la final frente a Nigeria y otro en la semifinal contra Brasil, para terminar como máximo goleador y mejor jugador del certamen. Argentina se consagró campeona y Messi comenzó a consolidar una trayectoria que, con el tiempo, lo llevaría a convertirse en el futbolista más importante de la historia de la Selección.

A más de dos décadas de aquel encuentro frente a Egipto con una historia consagrada con la selección Argentina, Lionel se vuelve a enfrentar a los Faraones. En esta oportunidad, en un mundial mayor y en busca de una nueva hazaña.

Cómo formará Argentina ante Egipto

Lionel Scaloni ya tiene el equipo para el partido de la Selección Argentina ante Egipto, este martes desde las 13 en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. El entrenador prevé tres cambios, uno por línea, respecto del once que sufrió ante Cabo Verde, y en conferencia de prensa dejó una certeza y una sonrisa cómplice.

"El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores", lanzó el DT desde el predio de la Universidad Estatal de Kennesaw, en Georgia, donde el plantel realizó su último entrenamiento antes del cruce.

La única confirmación oficial fue la del ingreso de Leandro Paredes. "Leandro está disponible y va a jugar", soltó Scaloni. El capitán de Boca ocupará el eje del mediocampo, la función que hasta ahora cumplía Alexis Mac Allister, que se correría a la izquierda. El técnico explicó que Mac Allister venía jugando de cinco porque Paredes había llegado lesionado desde Boca y recién ahora está en plenitud. El volante tomaría el lugar de Thiago Almada.

El segundo cambio es en el fondo: Nicolás Tagliafico recuperará la titularidad en el lateral izquierdo y Facundo Medina, que salió acalambrado ante Cabo Verde, irá al banco.

La tercera variante está en el ataque. Julián Álvarez le habría ganado la pulseada a Lautaro Martínez, titular en los cuatro partidos previos. La Araña, que llegó al torneo con un esguince de tobillo, recién ahora retoma su mejor ritmo, y Scaloni valoraría su movilidad, presión alta y capacidad asociativa para este cruce.