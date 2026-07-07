Mundial 2026 EN VIVO: Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta por los octavos de final

La Selección Argentina juega este martes uno de los partidos más exigentes de su camino en el Mundial 2026: desde las 13 enfrenta a Egipto en el estadio de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, por los octavos de final. El ganador se meterá entre los ocho mejores del torneo.
Argentina vs Egipto: formaciones, árbitro y TV
Scaloni analiza cambios respecto del once que sufrió ante Cabo Verde. La probable formación argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Del otro lado, el entrenador Hossam Hassan no dio pistas del equipo titular y la principal duda pasa por el estado físico de Salah.
El árbitro principal será el francés François Letexier, acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. El noruego Espen Eskas será el cuarto árbitro.
La transmisión estará a cargo de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium.
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