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en vivo MINUTO A MINUTO LA MAÑANA | NEUQUEN - 7 de julio de 2026 - 08:00

Mundial 2026 EN VIVO: Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta por los octavos de final

La Scaloneta busca un lugar entre los ocho mejores ante los Faraones de Mohamed Salah. Seguí el minuto a minuto desde las 13 de Argentina.

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Sergio Dovio

EN VIVO

La Selección Argentina juega este martes uno de los partidos más exigentes de su camino en el Mundial 2026: desde las 13 enfrenta a Egipto en el estadio de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, por los octavos de final. El ganador se meterá entre los ocho mejores del torneo.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras el triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en tiempo suplementario, una clasificación sufrida que dejó más dudas que certezas. La Albiceleste dominó la pelota pero le costó generar peligro, y el cuerpo técnico trabajó en estos días para recuperar frescura y ajustar detalles tácticos.

Enfrente estará un rival que atraviesa un momento histórico. Egipto se metió entre los 16 mejores por primera vez en su historia tras vencer a Australia por penales (4-2), luego de igualar 1-1. Los Faraones habían terminado segundos de un grupo exigente, que compartieron con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

La gran figura egipcia es Mohamed Salah, aunque llega con lo justo: el capitán sufrió una molestia en los isquiotibiales ante Irán y su rendimiento físico es una de las incógnitas del partido. La previa, además, se calentó desde el lado africano: Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico, lanzó: "Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis".

Argentina vs Egipto: formaciones, árbitro y TV

Scaloni analiza cambios respecto del once que sufrió ante Cabo Verde. La probable formación argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Del otro lado, el entrenador Hossam Hassan no dio pistas del equipo titular y la principal duda pasa por el estado físico de Salah.

El árbitro principal será el francés François Letexier, acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. El noruego Espen Eskas será el cuarto árbitro.

La transmisión estará a cargo de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium.

Cómo sigue el cuadro

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de Colombia-Suiza, el sábado 11 de julio a las 22 en Kansas City. En la continuidad del cuadro, de cara a una hipotética semifinal, están Inglaterra y Noruega.

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