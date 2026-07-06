Trump, Pochettino y el karma de Estados Unidos: el error insólito del arquero

Después de la maniobra del presidente y la selección norteamericana, el fútbol le dio un duro cachetazo contra Bélgica.

La intervención de Donald Trump en el Mundial 2026 no pasó desapercibida. El pedido del presidente de Estados Unidos a la FIFA para que su jugar pudiera estar disponible ante Bélgica , pese a ser expulsado en el partido anterior, dio sus frutos y Balogun pudo ser de la partida en octavos de final.

Pero el " karma " persiguió a la selección norteamericana, a tal punto que en el encuentro de este lunes, el fútbol le dio un cachetazo durísimo, con el 4 a 1 de la victoria europea.

Bélgica fue muy superior desde el comienzo, tanto en lo táctico como en el juego, y terminó goleando. El equipo europeo llegó con lo justo a esta instancia, después de dar vuelta un partido increíble en 16avos ante Senegal.

Sin embargo, los dirigidos por Rudi García tuvieron su mejor desempeño del certamen en el momento que más lo necesitaban.

Matt Freese protagonizó el blooper del Mundial, cuando salió afuera del área, no rechazó y perdió la pelota. De Ketelaere se la quitó al arquero y Vanaken marcó el tercer tanto con un disparo débil, que también venció a los dos defensores que quisieron rechazar.

¡GROSERO ERROR EN EL FONDO DE ESTADOS UNIDOS Y TERCER GOL DE BÉLGICA!



Freese no soltó la pelota, De Ketelaere se la punteó y Vanaken, con mucha precisión, puso el 3-1. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YwlQP2ycUN — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Folarin Balogun casi no tocó la pelota. Pese a toda la movida extrafutbolística que le permitió ser de la partida con una roja en la espalda, el deporte hizo lo suyo.

Debido al bajo rendimiento colectivo de su equipo, el delantero tuvo su única chance a los 81 minutos de partido, pero el remate le salió a la posición de Courtois, que tapó sin problemas.

Antes del final del partido, Balogun fue reemplazado, en una imagen que refleja lo que fue el partido de Estados Unidos.

Mauricio Pochettino se había mostrado contento por la decisión de FIFA y pudo poner a su mejor jugador como lo deseaba, pero se quedó con las manos vacías cuando creía que su selección estaba para más.

El técnico argentino había tenido varias frases particulares en este proceso, siempre en consonancia con la cultura norteamericana y la Federación que le paga el sueldo.