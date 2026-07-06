Mbappé cruzó a una senadora paraguaya que lo insultó en las redes

El capitán de Francia respondió a las agresiones que la mujer expresó en su cuenta de X.

La derrota de Paraguay por penales a manos de Francia , en octavos de final del Mundial 2026, tuvo repercusiones que fueron mucho más allá de lo deportivo. Luego de algunos cruces que protagonizaron los futbolistas, durante el encuentro y tras el pitazo final, una senadora agredió a Kylian Mbappé, capitán de los galos, con insultos racistas.

“ Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo . Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...”, escribió Celeste Amarilla en su perfil de X.

Además, después citó un twit y agregó: “ Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill . Yo lo hago en el Senado y no pasa nada”.

Después vino la inesperada respuesta de Mbappé, quien la cruzó en la misma red social y afirmó que los comentarios son de una mujer “despreciable e indigna de su cargo”.

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, argumentó el jugador.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Por su parte, la ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, calificó los dichos como “indignos” e “inaceptables”, especialmente por tratarse de una representante política. “Estas declaraciones son abyectas, indignas y tanto más inaceptables cuanto que proceden de una responsable política. Frente al racismo, no permaneceremos en silencio”, sostuvo. Y agregó: “Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

Desde Paraguay afirman que no es la primera vez que la senadora Amarilla tiene este tipo de expresiones.

Una vez más, el caso puso sobre la mesa la discusión acerca de la influencia de los mensajes políticos en redes sociales y la exigibilidad de los funcionarios electos. La parlamentaria paraguaya Amarilla, habitual comentarista en los debates públicos del país, ha construido su imagen a partir de un estilo beligerante y una constante exposición a la controversia, alimentada en gran medida por sus propias declaraciones.

La amarilla a Olise

La Federación Francesa de Fútbol, por su parte, también elevó sus propias objeciones a la FIFA, aunque en un sentido distinto: pide la anulación de la tarjeta amarilla que Michael Olise, extremo del Bayern Múnich, vio en el partido de octavos de final ante Paraguay.

El francés fue amonestado tras un forcejeo con Matías Galarza, quien cayó al césped tomándose el rostro. No obstante, las imágenes televisivas evidenciaron que el contacto se limitó a un tirón de camiseta, sin golpe en el rostro.

Para la federación gala, esa amonestación resulta desproporcionada y carece de sustento fáctico, por lo que ya presentó una solicitud formal de revisión ante la máxima autoridad del fútbol.

El fondo del asunto, sin embargo, trasciende el mero episodio aislado: si Olise mantiene esa amarilla en su registro y los "Bleus" superan a Marruecos en los cuartos de final—duelo fijado para este jueves a las 17—, quedaría a un paso de perderse una eventual semifinal en caso de recibir otra amonestación.

Esa perspectiva es la que ha movilizado a la dirigencia francesa a presionar por una "limpieza" de su expediente disciplinario, en un intento por evitar que una decisión arbitral cuestionada condicione el futuro del equipo en el torneo.