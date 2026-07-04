El insulto argentino de Kylian Mbappé contra Paraguay que se hizo viral

En los octavos del Mundial 2026 futbolista del Real Madrid tuvo un cruce con un jugador paraguayo, al que se dirigió en español.

Francia llegó a la instancia de octavos de final frente a Paraguay con la seguridad de que le tocaría afrontar un duelo muy físico. En un partido de pierna fuerte, con los dirigidos por Gustavo Alfaro buscando cuidar el cero a toda costa, Kylian Mbappé tuvo un particular cruce con un rival.

A los 6 minutos del primer tiempo, Cáceres quedó expuesto ante la velocidad de Mbappé y solo encontró una forma de frenarlo: lo abrazó para cortar su avance. La acción no pasó inadvertida y marcó el tono de un duelo individual que fue creciendo con el correr de los minutos.

El defensor paraguayo, lejos de retroceder ante una de las grandes figuras del fútbol mundial, mantuvo una marca áspera, intensa y al límite, en sintonía con el planteo de presión que propuso Paraguay para incomodar al seleccionado francés.

El futbolista del Real Madrid habla muy bien español y aprovechó para insultar en este idioma. El insulto argentino no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde el primer plano del francés muestra que claramente dice "la con... de tu madre".

“LA CONCH* DE TU MADRE”.



MBAPPÉ A UN JUGADOR PARAGUAYO. pic.twitter.com/pHIi3VLwih — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 4, 2026

El episodio expuso la incomodidad de Francia durante un tramo del encuentro y también el temperamento competitivo de Paraguay, que buscó llevar el partido a un terreno físico y emocional para neutralizar el poder ofensivo del equipo europeo.

Así, el primer tiempo dejó una postal repetida: Cáceres encima de Mbappé, Mbappé cada vez más fastidioso y un duelo personal que pasó del “abrazo” inicial al insulto del atacante francés antes del descanso.

Mundial 2026: la Selección Argentina tuvo problemas en el entrenamiento

La Selección Argentina ya dejó atrás el sufrido triunfo por 3-2 frente a Cabo Verde y comenzó a enfocarse en su próximo desafío mundialista: Egipto, rival al que enfrentará el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni llega clasificado, pero también con señales de alerta que obligan a una revisión profunda de cara a la etapa decisiva del torneo.

La preparación para el choque con Egipto se vio alterada este viernes por una tormenta eléctrica en Miami que obligó a suspender el entrenamiento en el campo de juego y trasladar los trabajos a un gimnasio. El cuerpo técnico decidió liberar luego al plantel y retomará las prácticas mañana, antes del viaje a Atlanta.

Además de la cuestión táctica, la atención está puesta en el estado físico de varios futbolistas. Facundo Medina terminó el encuentro frente a Cabo Verde con molestias y podría dejar su lugar a Nicolás Tagliafico.

También existen dudas en la mitad de la cancha entre Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que la principal incógnita ofensiva pasa por definir quién acompañará a Messi: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Desde ya, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni está monitoreando a varios futbolistas que terminaron el partido con molestias físicas, aunque hasta el momento no se informó de lesiones de gravedad.

Scaloni aprovechará los entrenamientos previos al viaje a Atlanta para evaluar la evolución de los jugadores que arrastran molestias luego del exigente encuentro ante Cabo Verde, que se definió recién en el tiempo suplementario y tuvo una elevada exigencia física para varios integrantes del plantel.

Del otro lado estará una selección egipcia liderada por Mohamed Salah, una de las grandes figuras del fútbol mundial y principal referencia de un equipo que buscará dar el golpe en la instancia eliminatoria.

Argentina sigue en carrera, pero el mensaje que dejó Miami es claro: la fase de eliminación directa no admite distracciones. Después de una clasificación conseguida con más sufrimiento del esperado, el campeón sudamericano llega a Atlanta sabiendo que deberá recuperar solidez y precisión para continuar su camino hacia los cuartos de final del Mundial 2026.