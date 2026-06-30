La reacción viral del perro de Lali González tras el triunfo de Paraguay

La actriz paraguaya celebró la victoria de la Selección ante Alemania en el mundial 2026 y agradeció al público que le envió mensaje de felicitaciones.

La Selección de Paraguay sorprendió a nivel mundial con su victoria ante Alemania en el Mundial 2026 y despertó una alegría inigualable en el pueblo paraguayo que disfruta de un día histórico. Tal es la magnitud del logro conseguido que el presidente de mencionado país, Santiago Peña , decretó un feriado nacional para celebrar la victoria. En el mundo artístico y de la farándula también se festejó la victoria ante una de las selecciones europeas.

Una de las figuras que estalló de felicidad y lo mostró en sus redes sociales fue la actriz Lali González , reconocida en el país por su trabajo hecho en la novela la 1-5/18 y su participación en el Bailando 2023 . Contenta por la selección del territorio donde nació, se grabó celebrando con un gorro y camiseta rojiblanco que identifican al combinado. Mientras ella disfrutaba exaltada, su mascota no emitió movimientos y se mostró horrorizada por el momento que presenciaba.

"¡Es Feriado Nacional! ¡No importa nada más! Mi país está feliz y yo también. Gracias a todos los amigos de otros países que me escribieron a compartir esta felicidad", escribió en el pie de video para contextualizar su felicidad que no pasó desapercibida en la grabación. Más allá de esto, en el mismo video compartió un video de las calles de Paraguay donde se celebró la victoria y también una estampita del arquero Orlando Gill , que contuvo dos remates en la tanda de penales.

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Al ver esta publicación, algunas figuras como Thelma Fardín y Nicolás Vázquez, comentaron el posteo felicitando a la actriz y compartiendo la felicidad generada por una victoria deportiva.

Reacción Lali González y mascota victoria Paraguay

Cómo reaccionaron los medios de Paraguay, Alemania y el mundo al batacazo guaraní

La clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar a Alemania por penales luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, estalló de inmediato en las redacciones de medio mundo. En el Gillette Stadium, la Albirroja que dirige el argentino Gustavo Alfaro dejó en el camino a una de las potencias históricas del fútbol, y las portadas digitales, las cuentas en redes y las crónicas reflejaron en tiempo real la magnitud del resultado. La figura excluyente fue el arquero Orlando Gill, que desvió dos remates en la definición.

El partido tuvo de todo: gol de cabeza de Julio Enciso a los 42 minutos, empate alemán en el complemento, un tanto de Jonathan Tah anulado por el VAR en el alargue por una infracción sobre Gill, y una tanda de penales en la que se cerró una clasificación que, además, marcó el primer gol de Paraguay en fases eliminatorias de una Copa del Mundo.

Los medios guaraníes salieron a dimensionar la hazaña sin medias tintas. ABC tituló sobre un "batacazo mundial" y, en redes, su cuenta lo celebró con un desaforado "¡Paraguay tu papá!". Versus habló de que la Albirroja "firma la heroica" y sacó del torneo a Alemania, mientras que D10 Última Hora apuntó que Paraguay "tumbó" al gigante europeo y destacó a Gill como "el héroe total". La cuenta de Tigo Sports Paraguay replicó la consigna del "tu papá" junto a un mensaje sobre que un paraguayo nunca se rinde.

Las crónicas también repartieron protagonismo entre los jugadores. Miguel Almirón fue señalado como el más activo en ataque y el iniciador de la jugada del gol; José Canale, el zaguero de Lanús que entró por la ausencia de Omar Alderete, terminó pateando el penal decisivo.

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Alemania: "humillante", "vergonzosa" y la tercera caída al hilo

Del otro lado, el golpe se sintió con dureza en la propia prensa germana. Bild describió la actuación del equipo de Julian Nagelsmann como "lenta, aburrida, letárgica", habló de una "eliminación humillante" y cerró con un lapidario "¡Alemania está afuera!". El portal t-online tituló sobre un "drama" en los penales y definió la caída como "totalmente sorpresiva", ubicándola como la tercera decepción mundialista consecutiva, en línea con las eliminaciones en fase de grupos de 2018 y 2022. Sport.de, más directo, sentenció que se "completó el desastre" para el fútbol alemán.

El dato de fondo que recorrió los análisis: Alemania encadena tres eliminaciones prematuras seguidas desde el título de 2014 y quedó eliminada en la primera ronda de eliminatorias, algo que no le ocurría desde hacía más de seis décadas.

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El mundo: Italia y Francia hablan de "sorpresa"

Fuera de los dos países involucrados, la caída alemana también fue noticia central en Europa. En Italia, La Gazzetta dello Sport tituló con un "¡Alemania, qué fracaso!" y elogió el "gran corazón" de los paraguayos. En Francia, L'Équipe definió el cruce como "la mayor sorpresa de este Mundial hasta ahora" y resaltó los "120 minutos de combate" que necesitó la Albirroja para avanzar.

Con la euforia todavía caliente, Paraguay ya tiene futuro inmediato: en octavos de final espera por el ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se jugará en Filadelfia el 4 de julio. Para Alemania, en cambio, lo que se abre es otra cosa: una etapa de autocrítica y debate sobre el ciclo, con su prensa exigiendo respuestas.

Una por una, las reacciones

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