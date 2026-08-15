"La quieren invalidar": el gran problema que enfrentará Mirtha Legrand cuando llegue a los 100 años

La Chiqui está a punto de convertirse en centenaria, pero un vericueto administrativo podría ponerla en apuros de manera increíble.

Mirtha Legrand está a pocos meses de convertirse en centenaria y, mientras continúa plenamente activa, un inesperado conflicto amenaza con complicar su vida cotidiana. El periodista Luis Bremer expuso en Lape Club Social una problemática que afecta a miles de personas que alcanzan los 100 años en Argentina. Según explicó, existe un vacío legal que puede generar múltiples dificultades para quienes llegan a esa edad.

“Quieren convertirla en NN” , advirtió el comunicador al referirse a la situación que atraviesan las personas centenarias. El periodista puso el foco en las trabas burocráticas que pueden aparecer al alcanzar esa edad y fue contundente al describir el panorama. “ El Estado la quiere invalidar , qué país le vamos a dejar a Mirtha…”, señaló durante su intervención televisiva.

El panelista enumeró algunas de las dificultades que podrían presentarse en distintos trámites y servicios. “Va a perder el DNI digital, el reconocimiento facial, las credenciales digitales de PAMI y la posibilidad de sacar turnos e iniciar trámites online ”, explicó. La situación, según planteó, no se limitaría a los organismos públicos, sino que también podría alcanzar cuestiones relacionadas con el sistema bancario.

Lamento informar que Mirtha Legrand ya no puede usar los servicios ofrecidos por el Estado argentino.



Mirtha nació el 23/02/1927. pic.twitter.com/OxFWUt3e97 — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) August 12, 2026

En ese sentido, el periodista sostuvo que las personas centenarias pueden encontrarse con restricciones que afectan incluso decisiones vinculadas con su patrimonio. Entre otras cuestiones, mencionó que determinadas normativas bancarias podrían impedirles acceder a créditos, aun cuando cuenten con solvencia económica. “Están invalidando a la gente centenaria del país”, afirmó Bremer al cuestionar las condiciones que enfrentan quienes llegan al centenario.

La situación adquiere una dimensión particular en el caso de la Chiqui, una figura que continúa trabajando y manteniendo una intensa exposición pública. La conductora y actriz es considerada una de las personalidades más importantes de la televisión argentina y lleva décadas vinculada a los principales acontecimientos culturales del país. Su inminente cumpleaños número 100, por eso, se convirtió también en un acontecimiento histórico.

La reflexión de Mirtha Legrand sobre el cariño de la gente

En los últimos meses, además, Mirtha protagonizó distintas reflexiones sobre el paso del tiempo y el cariño que recibe del público. A finales de mayo, durante una de sus apariciones vinculadas al teatro, la diva sorprendió con una particular observación sobre la manera en que la gente se acerca a saludarla y demostrarle afecto.

“Cuando voy al teatro hacen toda una ceremonia, que a mí me gusta. Lo que está pasando conmigo, yo me sorprendo. El público está tan cariñoso, ¿Será que me estoy por morir?”, expresó Legrand frente a sus invitados. La conductora habló entonces de la emoción que le genera recibir muestras de cariño de personas de distintas generaciones.

“El cariño que yo encuentro ahora de grandes y de chicos, de todo tipo de gente, que me abraza y me besa, es emocionante. Para mí es milagroso. El público nuestro es maravilloso”, aseguró. Sus palabras reflejaron la dimensión que tiene su figura para varias generaciones de argentinos y anticiparon, de alguna manera, la expectativa que existe alrededor de su próximo cumpleaños.