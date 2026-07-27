Qué dijo Mirtha Legrand sobre su salud a meses de cumplir 100 años

La conductora que cumplirá en febrero del próximo año los 100 años sorprendió a sus invitados con una inesperada declaración. Qué dijo.

La intimidad de Mirtha Legrand poco se conoce y a sus 99 años, la diva de la televisión se anima a revelar detalles de su vida sin filtros.

Este sábado en La Noche de Mirtha (El Trece) la conductora se sinceró sobre sus deseos más íntimos a pocos meses de cumplir los 100 años. La mesaza tuvo como invitados a Gustavo López, Karina Mazzocco, José María Muscari y Benjamín Vicuña.

En un momento Mazzocco quiso saber los secretos mejores guardados de la conductora y le consultó sobre qué usa ni bien se levanta. “Me pongo una bata arriba del camisón. Soy coqueta, me gusta estar linda y que me elogien, pero no me maquillo en casa solo para eventos o venir al programa”, contó La Chiqui.

Luego reveló que durante un tiempo la “fastidiaba” que se supiera su edad, pero reconoció que “ahora no”. “Ahora no porque los he vivido muy bien. Son muchos años”, se sinceró y lanzó un deseo que nadie esperaba.

“Quisiera vivir algunos años más porque tengo muchos y disfruto de mis amigos y de todo. Tengo salud que es lo más importante asique así continuo hasta que Dios lo quiera”, dijo la conductora que lamentó haber perdido en el camino a seres muy queridos.