Pichu Straneo reveló cuál es su verdadero nombre ante Mirtha Legrand

El artista uruguayo habló con la histórica conductora televisiva y reveló detalles de su vida privada. Cuál es el origen de su apodo.

Mirtha Legrand logró arrancarle del interior de su cuerpo a Pichu Straneo un dato que no se conocía en los medios de comunicación: su nombre real. Debajo de su apodo con el que cosechó una extensa y gloriosa carrera humorística, hay una identidad que no había revelado anteriormente, sosteniendo su nombre artístico en la TV.

La histórica conductora televisiva fue incisiva en su pregunta y todos los asistentes quedaron boquiabiertos al conocer la realidad del artista uruguayo, que también se refirió a sus orígenes y cómo surgió el apodo.

"Me llamo Óscar Fernando" , contó el humorista para dejar a todos los invitados sorprendidos e incluso la propia conductora. Al escuchar el nombre real, Mirtha atinó a hacer un comentario que no pasó desapercibido por su comparación: "Óscar Fernando parece de novela, es de teleteatro".

En su relato, contó que su nombre tiene que ver con una tendencia de nombres que había en su Uruguay natal. "Mi viejo se llamaba Juan Óscar Nelson ¿para qué? para que le digan Pocho; mi tío se llamaba Juan Víctor Washington", contó como parte de su historia.

Cómo nació el apodo

"¿Y Pichu por qué era? Porque dice que cuando nací parecía un picho", soltó el humorista en la mesa. A su vez, contó que su madre fue una de las personas que inició a darle forma a su apodo: "Mirá lo que me dice mi vieja: 'parece un picho, es todo pelo'".

Su inicio en la TV

Más allá de su información privada, el humorista habló sobre sus primeros pasos en la TV donde le tocó participar del sketch "Taxi Boy" junto a Pablo Granados, en VideoMatch.

"El primer programa del 2001 era Maradona y Ricky Martin... nosotros estábamos en el medio de esos dos monstruos", dijo sobre esa primera aparición rodeada de estrellas reconocidas a nivel mundial.