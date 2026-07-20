Las microminis de cuero se volvieron a instalar: Pampita y Stephanie Demner mostraron cómo se usan

Ambas figuras de las redes sociales y el mundo de la moda mostraron sus looks y generaron admiración en sus seguidores.

Stephanie Denmer y Pampita Ardohain mostraron una receta infalible en el mundo de la moda y que no pierde lugar ni con el paso del tiempo. Cuero y el total black, una combinación que destaca, tiene presencia y es del gusto de muchos ciudadanos.

A través de las redes sociales, la estilista de Pampita , Mechi Ugarte , compartió en las redes sociales imágenes de la reconocida modelo vistiendo esa fórmula mientras graba entrevistas para un medio de comunicación donde inició su propio ciclo.

La misma se mostró con un top sin mangas y de cuello halter, junto a una minifalda de ajustada que sobresaltaron su figura. Toda la combinación de piezas confeccionada con cuero y acompañada por un peinado recogido y distintas joyas.

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Denmer, con un look similar en Europa

Mientras paseaba por Cannes, Francia, la influencer y pareja del extenista Guido Pella, mostró un vestuario total black de una marca reconocida y buscada por las famosas.

Remera mangas cortas con efecto drapeado, minifalda de cuero con acabado brillante, al estilo balloon. A su vez contó con stilettos negros destalonados de Saint Laurent.

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El nuevo look de Antonela Roccuzzo que marcará tendencia el próximo verano

Convertida en una de las principales referentes de estilo de la Argentina, Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención con una apuesta que combina elegancia y comodidad. La esposa de Lionel Messi eligió una fórmula simple, pero efectiva, que todo indica será una de las tendencias del próximo verano.

Con millones de seguidores en redes sociales, cada una de sus apariciones genera repercusión y sus elecciones de vestuario suelen convertirse en fuente de inspiración para quienes buscan looks actuales sin resignar confort.

La rosarina apostó por unos jeans bootcut combinados con zapatos de taco, una dupla que estiliza la figura y aporta un aire sofisticado. Este modelo, ajustado en la parte superior y con una leve apertura desde la rodilla, volvió a posicionarse como una alternativa a los tradicionales jeans rectos o de corte amplio.

La combinación con calzado de taco permite alargar visualmente las piernas y resulta versátil tanto para un outfit de día como para una propuesta nocturna.

Los looks que marcaron tendencia

Uno de los estilismos más comentados fue el que lució durante el debut de Lionel Messi con el Inter Miami. En esa ocasión vistió jeans bootcut de lavado claro, un crop top blanco y sandalias de taco al tono. Completó el conjunto con un collar de eslabones y un minibolso rosa que aportó un toque de color.

Tiempo después, durante la Semana de la Moda de París, volvió a elegir esta silueta. En esa oportunidad combinó un blazer corto negro sobre una remera básica, jeans bootcut azul oscuro y zapatos de taco rojos, logrando un fuerte contraste. El look se completó con gafas de sol, joyas doradas y un clutch rosa.

Cómo replicar el estilo

El regreso de los jeans bootcut responde a una tendencia que busca prendas versátiles, capaces de adaptarse tanto a ocasiones informales como a eventos más elegantes. Su corte favorece distintos tipos de cuerpo y permite múltiples combinaciones con zapatillas, sandalias o zapatos de taco.

Para recrear el estilo de Antonela Roccuzzo, la recomendación es optar por un jean bootcut de largo suficiente para cubrir casi por completo el calzado y acompañarlo con zapatos altos que apenas se asomen por debajo del ruedo. Un top básico o un blazer estructurado completan un conjunto moderno, sencillo y fácil de adaptar a diferentes ocasiones.

La preferida de Antonela entre las parejas de la selección

Aunque las parejas de los jugadores de la Selección argentina mantienen una excelente relación entre sí, la cercanía entre Antonela Roccuzzo y Muriel López Benítez quedó especialmente reflejada en esta competencia. Durante el Mundial 2026, ambas coincidieron en el mismo palco para seguir los encuentros del conjunto nacional, compartiendo la experiencia junto a sus familias. Quien brindó más información sobre esta amistad fue Juli Argenta en el programa de Yanina Latorre, donde analizaron la imagen de Antonela, su bajo perfil, su atención a cada detalle que comparte públicamente y porque sorprendió que ella misma realizara ese posteo.

Agregaron también que la convivencia en cada partido que brinda el mundial y su contexto fortaleció un vínculo que ya existía y que ahora quedó reflejado públicamente a través de sus publicaciones. Mientras otras integrantes del grupo también comparten espacio en las tribunas —como Caro Calvagni junto a Agus Gandolfo—, la fotografía publicada por Antonela evidenció la afinidad especial que mantiene con la esposa del defensor argentino.

Luego del triunfo que aseguró el boleto a la definición del torneo, Antonela Roccuzzo publicó una serie de imágenes de la jornada y expresó toda su felicidad por el presente del seleccionado: "¡Gracias a Dios, vamos Argentina! ¡A la final!", escribió junto a las fotografías que rápidamente acumularon miles de reacciones. Por su parte, Muriel López Benítez también compartió distintos momentos vividos durante la celebración, aunque hubo una historia de Instagram que llamó especialmente la atención. En ella aparecía abrazada con Antonela y acompañó la publicación con un mensaje que dejó en evidencia el cariño que las une: "La alegría inmensa de compartirlo con vos", escribió la pareja de Lisandro Martínez.