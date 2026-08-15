La Joaqui contó cómo atraviesa el duelo tras su separación de Luck Ra: "Se me volaron los patitos"

La cantante volvió a las redes en medio de su dura situación y, de yapa, anunció un nuevo show en Buenos Aires.

La Joaqui volvió a comunicarse con sus seguidores en medio del difícil momento personal que atraviesa tras su separación de Luck Ra . La artista eligió hacerlo a través de un audio en su canal de difusión de Instagram, donde habló con sinceridad y humor sobre cómo se encuentra. “Hola, manga de preciosos. Hace mucho no hablamos” , comenzó, con la voz todavía atravesada por la emoción.

En ese mensaje, la cantante reconoció que los últimos días no fueron sencillos y admitió que tuvo momentos de desborde emocional. “Estuve desquiciada. Se me volaron un poco los patitos, pero ya volví ”, lanzó entre risas. Fiel a su estilo, también encontró una explicación particular para el momento que está atravesando y apuntó al movimiento de los astros.

“Ah, Mercurio retrógrado me mató. Me imagino que ustedes también. Mucho movimiento lunar ”, agregó la artista, intentando ponerle algo de humor a una etapa marcada por la tristeza. Su mensaje llegó después de que confirmara públicamente su separación del intérprete de cuarteto, con quien mantenía una relación que había despertado gran interés entre sus seguidores.

Horas antes de compartir el audio, la actriz también había visitado un santuario del Gauchito Gil cercano a su barrio. Allí realizó una ofrenda y aprovechó el momento para compartir una reflexión sobre la fe, los momentos difíciles y la manera en que está transitando este período de su vida.

“Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones”, escribió junto a las imágenes. De esta manera, La Joaqui dejó en claro que, más allá de su exposición pública, atraviesa el duelo con las mismas emociones y contradicciones que cualquier persona.

Sin embargo, el audio también tuvo espacio para una noticia que sus fanáticos esperaban desde hacía tiempo. La cantante anunció que volverá a presentarse en Buenos Aires y confirmó que las entradas para el recital comenzarán a venderse durante la próxima semana.

La Joaqui anunció un nuevo show en Buenos Aires

“La semana que viene van a salir a la venta las entradas. Estén atentos porque se los voy a tirar un día antes, pero va a ser la semana que viene”, anticipó. Además, aseguró que el objetivo será que sus seguidores puedan acompañarla sin que el precio sea un impedimento: “Van a ser muy accesibles para que todos puedan venir”.

[ESPECTÁCULOS] "Atentamente, tu patrona": desde un santuario del Gauchito Gil, "La Joaqui" anunció su show en el Art Media. https://t.co/uLoeb4k1z7 pic.twitter.com/6iEbABcs4X — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 12, 2026

El show tendrá lugar el próximo 30 de octubre en el Complejo C Art Media, uno de los escenarios porteños que La Joaqui volverá a pisar después de un tiempo. La artista se mostró especialmente entusiasmada con el reencuentro y dejó una frase que resumió sus ganas de volver a encontrarse con su público.

“Ay, Dios. Tenemos que explotar el Art Media”, exclamó con entusiasmo. Luego, mirando hacia ese esperado regreso, cerró con una pregunta dirigida directamente a sus seguidores: “¿Hace cuánto no nos vemos las caras en Buenos Aires?”. Así, entre emociones, humor y música, La Joaqui prepara su vuelta a los escenarios.