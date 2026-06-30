Mundial 2026: así quedaron los octavos tras los triunfos de Brasil, Paraguay y Marruecos

Los tres ganadores del lunes ya tienen rival o camino en octavos. Canadá, fechas y horarios en hora argentina: contra quién juega cada uno.

El Mundial 2026 entró en su fase más exigente y este lunes dejó tres nuevos clasificados. Brasil, Paraguay y Marruecos ganaron sus cruces de 16avos y ya tienen definido —al menos en parte— su camino en los octavos de final .

De los tres, sin embargo, hay una diferencia clave: solo Marruecos conoce con nombre y apellido a su próximo rival. Brasil y Paraguay , en cambio, deberán esperar a los partidos que se juegan este martes para saber a quién enfrentan.

La Verdeamarela superó 2-1 a Japón, con un cabezazo de Casemiro y un gol agónico de Gabriel Martinelli. El equipo de Carlo Ancelotti se metió entre los 16 mejores y ahora aguarda por el ganador de Costa de Marfil-Noruega .

Ese octavo de final quedó agendado para el domingo 5 de julio a las 17:00, en hora argentina, en el estadio de Nueva Jersey. Recién ahí el campeón histórico sabrá si su rival es africano o escandinavo.

La gran historia del lunes la escribió Paraguay. El equipo de Gustavo Alfaro se adelantó con un gol de Julio Enciso, sufrió el empate de Kai Havertz y terminó eliminando a Alemania por penales, 4-3, con dos atajadas decisivas de Orlando Gill.

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La Albirroja ahora espera por el ganador de Francia-Suecia. Ese duelo de octavos se jugará el sábado 4 de julio a las 18:00 en Filadelfia, otra vez con un europeo de peso enfrente.

El tercer clasificado fue Marruecos, que dejó en el camino a Países Bajos también desde el punto del penal. A diferencia de los otros dos, ya sabe a quién enfrenta: el cruce será Canadá vs Marruecos.

Canadá había sido el primer clasificado de toda la ronda, tras vencer 1-0 a Sudáfrica el domingo con un gol sobre la hora de Stephen Eustáquio. El anfitrión buscará seguir haciendo historia ante una de las potencias del torneo.

MUNDIAL 2026 8VOS

El cuadro de octavos se completará entre el martes 30 de junio y el viernes 3 de julio, a medida que se jueguen los 16avos restantes. La ronda, en tanto, se disputará entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.

Por cómo quedó dibujado el cuadro, la Selección de Lionel Scaloni recién podría cruzarse con Brasil o Inglaterra en una eventual semifinal. El equipo de Messi debutará en la eliminación directa el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, en Miami.